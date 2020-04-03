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В Гродно выписали первую пациентку, которая вылечилась от коронавируса

03.04.2020 15:15 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно выписали первую пациентку, которая вылечилась от коронавируса. С 11 марта 67-летняя женщина лежала в областной инфекционной клинической больнице. Она прилетела из Италии и обратилась к врачам. Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Дважды проведенный контрольный мазок на коронавирус оказался отрицательным, сообщает «Гродненская правда».


Фото: Reuters

В больнице рассказали, как проходило лечение: в течение недели пациентка чувствовала себя удовлетворительно, но на восьмые сутки болезнь осложнилась развитием пневмонии. Было принято решение перевести женщину в отделение анестезиологии и реанимации, где она находилась 10 дней.

— С учетом того, что на восьмые сутки у пациентки поднялась температура, была повторно выполнена рентгенография грудной клетки и выявлена пневмония, — рассказала заместитель главного врача областной инфекционной клинической больницы Наталья Малышко. — Дыхательной недостаточности у женщины не было, но по анализам можно было определить, что у нее нехватка кислорода. Чтобы состояние не ухудшилось, врачи перевели пациентку в реанимацию, где она в течение некоторого времени получала кислородную поддержку. Дышала пациентка самостоятельно, аппарат ИВЛ не понадобился.

Даже после развития пневмонии, по словам врачей, женщина продолжала чувствовать себя хорошо. Вскоре ее вновь перевели в обычный бокс. В комплексное лечение входили противомалярийные и антибактериальные препараты, согласно разработанным инструкциям ВОЗ.

—  Учитывая положительную клиническую картину и дважды полученный отрицательный контрольный мазок на коронавирус, было принято решение выписать пациентку домой, — продолжает Наталья Малышко. —  Сейчас она больше не заразна для окружающих и не обязана находиться в самоизоляции, однако временно ей все же рекомендовано избегать многолюдных общественных мест с целью собственной безопасности: организму необходимо окрепнуть после болезни.

На данный момент в областной инфекционной клинической больнице в Гродно находятся еще два пациента с подтвержденным коронавирусом. Оба попали в лечебное учреждение после того, как вернулись из Швеции. Чувствуют они себя удовлетворительно, сообщили врачи. У одного из них планируется в ближайшее время взять контрольные мазки на коронавирусную инфекцию. Если они окажутся отрицательными, то в течение недели его выпишут домой. Второй пациент еще проходит лечение.

Четвертый случай коронавируса в Гродненской области — в Ивье. Там заразился мужчина. Он находится в районной больнице.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В Гродно выписали первую пациентку, которая вылечилась от коронавируса. С 11 марта 67-летняя женщина находила в областной инфекционной клинической больнице. Она...
 
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