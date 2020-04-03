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Белорусы за 10 дней раскупили двухлетний запас медицинских масок
03.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
После вспышки
По словам чиновника, запасы были сделаны после свиного гриппа, который был несколько лет назад.
Вместе с медицинскими масками возник недостаток противочумных костюмов и других средств защиты. К этому добавился запрет на вывоз средств защиты, который ввела Россия.
Сейчас наша страна наладила изготовление собственных средств медицинской защиты, заявил Андросюк. На сегодня в Беларуси более 2 миллионов медицинских масок.
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