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Белорусы за 10 дней раскупили двухлетний запас медицинских масок

03.04.2020 16:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

После вспышки коронавируса в Китае белорусы в аптеках раскупили за 10 дней двухлетний запас масок. Об этом на брифинге 3 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.

Белорусы за 10 дней раскупили двухлетний запас медицинских масок

По словам чиновника, запасы были сделаны после свиного гриппа, который был несколько лет назад.

Вместе с медицинскими масками возник недостаток противочумных костюмов и других средств защиты. К этому добавился запрет на вывоз средств защиты, который ввела Россия.

Сейчас наша страна наладила изготовление собственных средств медицинской защиты, заявил Андросюк. На сегодня в Беларуси более 2 миллионов медицинских масок.

 
 
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  После вспышки коронавируса в Китае белорусы в аптеках раскупили за 10 дней двухлетний запас масок. Об этом на брифинге 3 апреля заявил заместитель министра...
 
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