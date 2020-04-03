Белорусы за 10 дней раскупили двухлетний запас медицинских масок

Источник материала: Виртуальный Брест

После вспышки коронавируса в Китае белорусы в аптеках раскупили за 10 дней двухлетний запас масок. Об этом на брифинге 3 апреля заявил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк.





По словам чиновника, запасы были сделаны после свиного гриппа, который был несколько лет назад.

Вместе с медицинскими масками возник недостаток противочумных костюмов и других средств защиты. К этому добавился запрет на вывоз средств защиты, который ввела Россия.

Сейчас наша страна наладила изготовление собственных средств медицинской защиты, заявил Андросюк. На сегодня в Беларуси более 2 миллионов медицинских масок.