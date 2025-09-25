Почему топ-менеджеры Беларуси выбирают Executive MBA БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и ВШМ СПбГУ

Источник материала: ProBusiness



Фото предоставлены партнером материала

Как стать лидером, который заглядывает за горизонт бизнес-событий, мыслит на несколько жизненных циклов вперед, определяет перспективы организации и отрасли, инициирует необходимые изменения и умеет преодолевать любые трудности?

Для управленцев, которые задаются таким вопросом, БИЗНЕС-ШКОЛА XXI ВЕК-КОНСАЛТ совместно с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета реализует в Минске программу Executive MBA , аналогов которой нет в Беларуси.

Что помогает слушателям принимать масштабные решения и трансформировать бизнес уже в процессе обучения? В чем для успешных белорусских руководителей заключается уникальность совместной программы Executive MBA БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и ВШМ СПбГУ? И как обучение позволяет лидерам ведущих предприятий обрести понимание, в каком направлении двигаться за построением экономически устойчивой и социально-ответственной компании на долгую перспективу, — рассказали выпускники и слушатели совместной программы.

Выпускница EMBA-2 Татьяна Ярота, генеральный директор ОАО «Купалинка»





«Если у меня есть цель, я всегда точно знаю, что мне нужно для её достижения. В современном мире, когда необходимо принимать нестандартные, быстрые, но взвешенные решения, появилась потребность в получении дополнительных знаний и управленческих компетенций. В этой связи я приступила к поиску образовательной программы, которая соответствует моему запросу.

Свой выбор остановила на совместной программе Executive MBA БШ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и ВШМ СПбГУ и очень этому рада, так как считаю, что сама программа и общение с такими же заряженными на успех представителями разных сфер бизнеса позволяет мыслить более масштабно и получать бесценный опыт. А преподавательский состав настолько интересен, что прямо на занятиях ты меняешь свой мыслительный процесс, расширяя ракурс восприятия, что позволяет принимать нестандартные решения.

Среди преимуществ обучения отдельно отмечу возможность изучить передовые управленческие практики, в том числе, благодаря выездным учебным модулям в лучших бизнес-школах мира. Например, дисциплины «Международная экономика», «Управленческий учет и управление эффективностью», «Стратегический менеджмент», «Бизнес-аналитика и управление большими данными», «Психология достижения успеха» проходили в кампусе Высшей школы менеджмента СПбГУ в Санкт-Петербурге! Я иначе посмотрела на многие бизнес-процессы в моей компании и вдохновилась на реализацию самых смелых проектов.

Очень полезными для меня стали факультативные курсы. Они позволили выстроить учебный процесс в соответствии с личными и профессиональными целями, глубже изучить дисциплины, которые отвечают ключевым сферам моих интересов. Кроме этого, я смогла познакомиться с ещё большим кругом замечательных людей: посещать занятия могли как слушатели, так и выпускники MBA.

На данный момент могу сказать, что ни разу не пожалела о принятом решении. Я не только получила желаемые знания, но и стала быстро принимать обоснованные управленческие решения».

Выпускник EMBA-2 Виталий Линкевич, генеральный директор ОАО «Белсолод»





«Когда я принимал решение о поступлении на программу Executive MBA, мой главный мотив был прост: я хотел не просто учиться, а трансформировать свое мышление и инструменты управления. Как CEO крупного предприятия, я понимал, что в условиях глобальной турбулентности стратегическое видение и способность быстро адаптироваться к изменениям — это не опция, а необходимость.

Моя цель была четкой: стать лидером, который создает новые возможности для компании на международном рынке.

Выбор БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ был для меня очевиден по нескольким причинам:

Во-первых, партнерство с Высшей школой менеджмента СПбГУ — это не просто статус, а гарантия образования наивысшего качества.

Во-вторых, модульный формат обучения в Минске позволил мне эффективно совмещать учебу с работой.

В-третьих, рекомендации коллег, уже прошедших эту программу, стали для меня решающим аргументом.

Особенно ценной оказалась структура программы — это не просто набор курсов, а тщательно продуманная система, где каждая дисциплина логически дополняет другую. Такой подход формирует целостный и прагматичный взгляд на бизнес.

Мир меняется стремительно, и то, что вчера было инновацией, сегодня становится стандартом. Executive MBA дал мне не только знания, но и умение мыслить на опережение. Я научился видеть в изменениях не угрозы, а возможности, и это стало моим конкурентным преимуществом как лидера.

Инвестируя в эту программу, я инвестировал в будущее — свое и компании. Я уверен: это был один из самых стратегически важных шагов в моей карьере. Каждый топ-менеджер должен пройти через такой опыт. Потому что в конечном счете он получит не просто образование — а новый уровень мышления, который определяет успех в долгосрочной перспективе».

Слушатель EMBA-3 Рамиль Хусяинов, заместитель генерального директора по продажам УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»





«Всегда считал: чтобы стать успешным топ-менеджером, который меняет себя, компанию и бизнес-среду, необходимо постоянно совершенствоваться. Поэтому обучение на программе Executive MBA для меня было лишь делом времени. В выборе бизнес-школы не сомневался и альтернативы не рассматривал.

БИЗНЕС-ШКОЛА XXI ВЕК-КОНСАЛТ — это то место, где концентрируются ключевые для меня вещи: академические знания, профессиональный опыт и инновационный творческий подход.

С первых дисциплин я был поражен исключительной работой преподавателей. Это уникальные профессора, эксперты-практики, которые открыто делятся знаниями и искренне заинтересованы в успехе слушателей. Каждое занятие — это не просто лекция, а увлекательный диалог, где мы работаем в команде и помогаем друг другу в решении задач наших компаний. Особо ценно то, что преподаватели связывают научные концепции с практикой бизнеса, показывая, как именно работают те или иные методы в реальных условиях.

Несмотря на то, что впереди ещё больше половины обучения, я уже начал по-другому смотреть на привычные бизнес-процессы и применять новые инструменты для решения управленческих задач.

Я получил ценные инсайты, которые уже сейчас успешно реализую в работе.

Кроме того, мне посчастливилось учиться с потрясающими людьми из разных отраслей и сфер бизнеса. Такой нетворкинг — это одно из основных преимуществ топовых бизнес-школ, которые формируют команду единомышленников».

Выпускница EMBA-2 Елена Соболева, заместитель генерального директора по развитию ГП «УДМСиБ Мингорисполкома»





«Желание обеспечить стратегический рост и процветание организации, обрести всеохватное понимание бизнес-процессов предприятия, реализовать намеченные профессиональные цели — вот что привело меня на обучение! И я рада, что выбрала именно эту программу: совместная Executive MBA БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и ВШМ СПбГУ — это тот случай, когда реальность превосходит все ожидания!

Освоение актуальных бизнес-дисциплин, прохождение курсов и тренингов было максимально эффективно благодаря использованию современных технологий и форматов обучения. Я смогла получить знания, необходимые для реализации масштабных планов и проектов.

Отдельно отмечу возможность академического обмена, включенную в программу. Это бесценный инструмент для постоянного роста: участие в элективных курсах в группах EMBA в лучших бизнес-школах мира, которые являются академическими партнерами программы, позволяет обновлять знания, находить новые подходы к решению управленческих задач и быть в курсе глобальных тенденций на протяжении всей карьеры даже после окончания программы.

Искренне благодарна бизнес-школам. Слаженная работа двух команд, горящих своей идеей, обеспечивает максимально комфортное и продуктивное обучение. Учебный процесс организован на высшем уровне, а атмосфера всегда наполнена доброжелательностью и стремлением помочь каждому слушателю.

Желаю нашим альма-матер дальнейшего развития, новых ярких проектов и достижения амбициозных целей! Только лучшие бизнес-школы способны так органично и грамотно сочетать академическую глубину знаний с их практической применимостью, создавая поистине эталонные программы бизнес-образования мирового уровня».

Выпускник EMBA-2 Андрей Адамин, заместитель директора по коммерческим вопросам ООО «СПЕКТР-ЛАЙН»





«Энтузиазм, уверенность, вдохновение, гордость, сопричастность — это одни из тех чувств, которые сопровождали меня в процессе обучения по совместной программе Executive MBA БИЗНЕС-ШКОЛЫ XXI ВЕК-КОНСАЛТ и ВШМ СПбГУ. И это действительно уникальный, интенсивный и многогранный опыт.

В классе ты можешь делиться самыми смелыми бизнес-идеями, слышать конструктивную критику и обратную связь, вдохновляться успехами коллег. Именно в такой среде появляются по-настоящему прорывные проекты, а общие интересы и ценности легко находят точки соприкосновения для будущего сотрудничества.

Одна из ключевых особенностей программы — это ее практическая направленность. Преподаватели программы — это высококлассные ученые и успешные практики, которые создают передовые знания и ежедневно решают бизнес-задачи, сталкиваются с вызовами и знают, какие инструменты и подходы работают сегодня. Они делятся своими бесценными исследованиями и опытом: новейшей информацией

из мира бизнеса, реальными кейсами, методиками и «фишками», которые не найдешь больше нигде.

Обучение учитывает особенности ведения бизнеса в Беларуси и, в то же время, дает широкое представление о международной деловой среде, что позволяет понимать специфику различных деловых культур, а значит — успешно строить коммуникацию и развивать бизнес на внешних рынках.

Программа помогла мне сформировать стратегическое видение развития компании. Я стал увереннее в своих решениях, научился видеть новые возможности и быстрее адаптироваться к изменениям».

Выпускница EMBA-2 Ольга Туптало, заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам ОАО «Гродненский мясокомбинат»





«С первого дня я почувствовала, что попала в среду, где открытость, этичность, индивидуальный подход — это принципы, которые действительно реализуются на практике. Здесь каждый слушатель получает возможность достичь целей, поставленных в начале обучения. У меня были следующие задачи: улучшить свои умения в области принятия управленческих решений, изучить передовые техники и стратегии управления, быть более эффективным руководителем.

Выстроить наиболее оптимальную траекторию развития и реализовать намеченные планы удалось благодаря комплексу преимуществ, которые имеет эта программа: ориентации на передовую практику, глубине академических знаний, выездным учебным модулям в партнерских университетах и школах бизнеса, современным форматам и технологиям обучения.

Для меня самое главное в любом деле — это люди, которые тебя окружают. И бизнес-школа объединяет невероятных людей. Это и преподаватели — выдающиеся профессионалы с колоссальным опытом и фундаментальными знаниями. И коллеги по классу — сильные, умные, успешные, открытые топ-менеджеры компаний разных секторов экономики. И сотрудники с их искренним желанием помочь, готовностью вкладывать частичку своей души в каждого слушателя.

Такое сообщество создает атмосферу истинной поддержки и безграничного доверия, которая делает БИЗНЕС-ШКОЛУ XXI ВЕК-КОНСАЛТ уникальным местом для обучения и пространством, где каждый чувствует себя ценным и уверенно идет к своим целям».

Слушательница EMBA-4 Наталья Вушева, начальник отдела контроллинга и международной финансовой отчетности ООО «Р1 Лизинг»





«Интересно учиться, когда учиться интересно!

Несмотря на взрослую жизнь (нагрузка на работе и в семье, иногда наличие мысли «хоть бы выспаться»), найти время на изучение дисциплин формата программы Executive MBA возможно, но лишь при большой важности учебы для вас. Особый кайф, когда с первых дней обучения понимаешь — на Executive MBA в БИЗНЕС-ШКОЛЕ XXI ВЕК-КОНСАЛТ учиться не только полезно, но еще и интересно!

Неординарные преподаватели, глубоко знающие и искренне любящие свой предмет. Это личности, которые вдохновляют больше узнать, системно взглянуть, внедрить в свою практику. Все преподаватели — гуру своего дела!

Состав группы — топ-менеджеры ведущих компаний страны, каждый со своим уникальным опытом. Все вместе мы являемся многогранной командой как в решении различных учебных кейсов, так и в реальной жизни — традиция встречаться вне занятий на каждом учебном модуле дает заряд позитива, ведь чувство юмора и жизненной энергии у всех нас не занимать!

Организация учебного процесса БИЗНЕС-ШКОЛОЙ XXI ВЕК-КОНСАЛТ продумана и выверена временем. Современный кампус, вкусные кофе-брейки, участие и помощь сотрудников в любых организационных вопросах — все на высоте.

Это мое третье высшее образование, и оно кардинально отличается от первых двух. Искренне рекомендую получить удовольствие и полезность, прожив опыт учебы на Executive MBA в БИЗНЕС-ШКОЛЕ XXI ВЕК-КОНСАЛТ!»

Выпускники и слушатели программы уже трансформируют свои организации и отрасли, но самые главные проекты и смелые решения еще впереди, ведь образование — долгосрочная инвестиция.