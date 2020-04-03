В Беларуси возобновили прохождение плановых медосмотров в поликлиниках

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад в СМИ появилась информация, что до 20 апреля прохождение медосмотров поставили на паузу. Причина тому — распространение коронавируса. В четверг, 3 апреля, читатели сообщили, что осмотры возобновили. Эту информацию TUT.BY подтвердили в двух медицинских учреждениях.



Фото: Reuters

Она из читательниц — она живет в Минске и работает в столовой — сообщила, что медосмотры возобновили. В поликлинике ей сказали, что проходить осмотр можно всем, но, если время терпит, мол, пока лучше отложить эту процедуру.

В одной из региональных поликлиник TUT.BY подтвердили возобновление медосмотров: «Снова проводим. Но сделали так, чтобы во время медосмотра люди поменьше ходили по поликлинике, их по максимуму смотрят врачи общей практики».

Читатели также прислали в редакцию TUT.BY документ, в котором сообщается, что приказ Минздрава от 26 марта 2020 года № 344 «О приостановлении проведения периодических медицинских осмотров» признан утратившим силу.

В документе сказано, что периодические медосмотры должны проходить в условиях, «обеспечивающих разделение потоков пациентов». Кроме того, если есть возможность, проводить их лучше в выходные.

Чтобы подтвердить эту информацию, TUT.BY обратился за комментарием в пресс-службу Минздрава. Там попросили отправить запрос, так мы и сделали. Ответа на него пока не получили.