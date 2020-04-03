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Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений

03.04.2020 18:17 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине из-за вспышки коронавируса, постепенно возвращается к обычной жизни. Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе. По официальным данным китайских властей, в городе от вируса умерло больше 2,5 тыс. человек. Но многие западные эксперты сомневаются в этой цифре и говорят, что настоящее число жертв выше. Репортаж из города публикует Русская служба Би-би-си.

 
 
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Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине из-за вспышки коронавируса, постепенно возвращается к обычной жизни. Людям позволено...
 
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Полесская правда
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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