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Жизнь после карантина. Как выглядит Ухань после снятия жестких ограничений
03.04.2020 18:17 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине из-за вспышки коронавируса, постепенно возвращается к обычной жизни. Людям позволено выходить на улицу, в городе открываются магазины и парикмахерские. Однако многие ограничения все еще остаются в силе. По официальным данным китайских властей, в городе от вируса умерло больше 2,5 тыс. человек. Но многие западные эксперты сомневаются в этой цифре и говорят, что настоящее число жертв выше. Репортаж из города
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Китайский город Ухань, который два месяца провел на строгом карантине из-за вспышки коронавируса, постепенно возвращается к обычной жизни. Людям позволено...
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