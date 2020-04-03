ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

03.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 3 апреля рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посетил организации группы компаний «Серволюкс».

Глава государства побывал на МТФ «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер». Президент ознакомился с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота. Затем в ЗАО «Юнимит» глава государства ознакомился с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы, посетил производственные участки.

Александр Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать

Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в нынешних погодных условиях более активно заниматься весенними полевыми работами в стране. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области.

Главе государства доложили о ходе весенних полевых работ, погодных условиях. «Раз почва подсушена, работать можно практически везде, надо активнее, надо подстегнуть. Не надо ожидать», — отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко рассказал, что в соответствии со структурой посевных площадей яровой сев планируется провести на площади 2,6 млн га, в том числе в Минской области — на более чем 533 тыс. га, из них в Смолевичском районе — на 23,5 тыс. га. По его словам, под яровой сев текущего года сельскохозяйственные организации страны обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 324,5 тыс. т, или 128% к потребности.

Для весенних полевых работ в сельхозорганизациях страны имеется 38,8 тыс. тракторов, в том числе 6,5 тыс. энергонасыщенных тракторов, 1,8 тыс. зерновых сеялок, 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.

Иван Крупко отметил, что в настоящее время все области приступили к севу ранних яровых зерновых культур, темпы работ хорошие. Министр рассказал об обеспеченности минеральными удобрениями, техникой, топливом.

Александр Лукашенко подчеркнул, что весенние полевые работы надо провести быстро. «Принято решение сработать оперативно», — заметил Президент.

Александр Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы

Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

 

Главе государства доложили, что в прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение Президента.

«Надо возделывать гречку под потребность в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо выращивать гречку, какая бы ни была ее урожайность. При этом глава государства обратил внимание на то, что предстоит системно подойти к данному вопросу, подобрать наиболее благоприятные для этой культуры почвы. «Надо хорошо изучить эту культуру, технологию ее выращивания», — убежден Президент.

При этом он положительно оценил тот факт, что в стране наращивается производство сельхозпродукции.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проинформировал о ходе весенне-полевых работ в стране.

Александр Лукашенко ориентирует аграриев наращивать выпуск молочки и расширять рынки сбыта

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин проинформировал о развитии сельскохозяйственного производства в Минской области. Регион по темпам роста производства продукции сельского хозяйства занимает третье место среди областей — 107,4% в хозяйствах всех категорий и 107,7% в сельхозорганизациях в январе-феврале 2020 года. Темпы производства продукции сельского хозяйства сложились выше уровня такого же периода предыдущего года в основном во всех районах области. Увеличилось производство мясной и молочной продукции. По среднему удою молока столичный регион третий в стране и уступает Брестской и Гродненской областям.

Александр Турчин коснулся темы дальнейшего уровня загрузки перерабатывающих мощностей: «Куда двигаться дальше — расширять производство или повышать эффективность?»

«Надо определиться по рынкам, — сказал Президент. — Плохо, если объемы будем сдерживать. Чтобы увеличить производство, нам нужны рынки».

Александр Лукашенко обратил внимание, что вопрос обеспеченности продовольствием очень актуальный. В связи с этим необходимо ориентироваться на расширение выпуска продукции. В числе больших перспективных рынков глава государства назвал Китай.

Тема дальнейшего освоения китайского рынка прозвучала и в разговоре с председателем совета директоров «Серволюкса» Евгением Баскиным. Он рассказал, что возглавляемая им компания руководствуется тезисом «от поля до прилавка». То есть продукция не только выращивается, но и перерабатывается, причем 65% ее идет на экспорт, в том числе в Китай.

«Какие привесы, удои? Экономика должна быть!» — Александр Лукашенко о критериях для поощрения руководителей

Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

 

Критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!» — подчеркнул белорусский лидер.

«Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были», — пояснил глава государства.

Александр Лукашенко дал наказ бизнесменам: главное — это люди

Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует частный бизнес не только на использование активов и получение выгоды, но и заботу о людях — трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное производство.

«Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях», — подчеркнул белорусский лидер.

В частности, глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.

«Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное — это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. — Прим. БЕЛТА): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди — не важно… Это дураки полные — приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда», — сказал Президент.

Александр Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса

«Не хочу сказать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе — того, кто вложится сам. А если он сложил руки, у него где-то в оффшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает. Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что поручил правительству, КГК, Администрации Президента подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима.

«Кто-то хайпует, кто-то еще что-то делает в интернете. Наше дело — работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит, — заявил Президент. — Мы никакой бизнес не закрывали».

Он в этом плане с положительной стороны отметил компанию «Серволюкс», организации которой посетил в Смолевичском районе. «Я приехал на это предприятие, руководитель Евгений Баскин не попросил ни о какой поддержке. Потому что он работает, и на его хорошую продукцию есть спрос. Пожалуйста, работайте и зарабатывайте», — сказал глава государства.

«Если у кого-то есть бизнес и какие-то проблемы… А проблемы у нас у кого — рестораны, отели, авиаперевозчики, — привел пример Президент. — Если ты хочешь быть владельцем ресторана, то ты, пожалуйста, если к тебе люди не ходят (мы рестораны тоже не закрываем), что делают китайцы и даже россияне: они по домам развозят пищу. И уже посчитали, что это хорошая рентабельность. Но ладно рентабельность, сегодня не до жиру. Ты постарайся сохранить свой бизнес».

«Я сказал об авиаперевозчиках. По автомобильным перевозчикам и железнодорожным мы границы не закрывали. Транзит осуществляем. Вот сравните ресторан, где можно пищу готовить и разносить людям, и авиаперевозки. Они что, виноваты, что сегодня не летают самолеты? Нет. Кстати, американцы и с нашей помощью вывозят своих людей с юга через наш аэропорт — туда, на Швецию, Брюссель и до Америки, мы им предложили. Мы им предложили свои услуги и самолеты. У нас хорошие новые самолеты стоят. Они нам благодарны за это. То есть насколько можно, ищем работу везде», — рассказал белорусский лидер.

«Но это не их вина — авиаперевозчиков. Он один у нас крупный (речь о «Белавиа» — Прим. БЕЛТА). И прежде всего мы их поддержим. Пусть бизнесмены, так называемые малые и средние, не обижаются», — заявил Александр Лукашенко.

Еще один пример — «БЕЛАЗ», который в нынешней ситуации с большим трудом может реализовывать свою продукцию. «Но там тысячи людей. Жодино держится на БЕЛАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БЕЛАЗ. Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего», — сказал Президент.

«Еще раз подчеркиваю: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес, будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы, будет диверсифицироваться. Вот формула: думай прежде всего ты за свой бизнес, а потом приходи к государству. А поддержку всем, кому надо, по мере возможности, четно и справедливо мы окажем», — резюмировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко считает недопустимым раскалывать общество на фоне борьбы с коронавирусом

Глава государства привел в пример ферму, которую посетил в Смолевичском районе. «Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить? Это нереально, — сказал Президент. — А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но как государство делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я молю бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хотя все кричат гвалтом, что у нас что-то так, не так… Дай бог, чтобы мы вот так продержались», — отметил глава государства.

Анализ ситуации с точки зрения статистики, отметил Президент, предстоит во вторник. «При этом психозе, что у нас тут (якобы. — Прим. БЕЛТА) мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким», — констатировал Александр Лукашенко.

Одновременно он считает, что происходящие события заставили всех больше обращать внимания на гигиену. «Но самое главное — мы встряхнули всю систему здравоохранения. Мы сейчас контролируем и смотрим, как работают врачи. Они не открывать и закрывать границы должны, а лечить людей. Это дело врачей. А государство должно помогать людям преодолевать эти тяжелые времена. Но, с моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет», — резюмировал Президент.

«Что надо делать, мы знаем» — Александр Лукашенко призывает белорусов не паниковать из-за коронавируса

По мнению Президента, главная опасность инфекции — это паника. «Коронавирусный психоз» принесет много опасных последствий. «От психоза люди начинаются беситься. Каждый день на них это все обрушивается, и они переживают, чтобы самим что-то не подхватить, за детишек. Люди с ума сходить начали. Я уверен, что в мире добавилось суицидов. Это будут последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику», — отметил он.

В связи с этим Александр Лукашенко призвал людей не паниковать и подчеркнул, что в стране принимаются все необходимые меры. «Что надо делать, мы знаем, — заявил глава государства. — То, что мы делаем сейчас, то и будем делать. Самое главное (кстати, «возовцы» не отрицают) — надо не фронтом бороться против всего (запретить все и прочее), а очагово. Как я когда-то говорил, точечно: обнаружили человека — проверили, коронавирус — лечим».

Президент выразил надежду, что ситуация с распространением инфекции не ухудшится. По словам главы государства, в стране продолжают следить за белорусскими границами, отслеживая инфицированных граждан. Особое внимание уделяется пожилым людям: их стараются оградить от лишних контактов. Лечебные учреждения обеспечены защитными средствами — каждая область занялась пошивом масок. «Предпринимаем все меры предосторожности, — заявил он. — Но я врачам говорю: вы не должны забывать, что, кроме этих вирусов, на которые потом можно все списать, надо лечить онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, простую пневмонию, другие болезни».

В начале недели Президент намерен провести совещание по эпидемиологической обстановке в Беларуси, где подведут квартальные итоги. «Мы сейчас берем из каждого ЗАГСа данные о количестве умерших людей — там они регистрируются. Там абсолютно точные данные», — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: в Беларуси хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом

«У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных — их тоже можно в крайнем случае использовать. Дай бог, пройти этот период», — сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент заметил, что в стороне от этих событий оказались военные медики, а ведь среди них тоже есть инфекционисты и вирусологи. «У нас же по республике пять-шесть таких больниц. Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное — они тоже будут в этой теме, научатся», — сказал глава государства. По его словам, он уже дал соответствующие поручения главе Администрации Президента и госсекретарю Совета безопасности.

«Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт — они (военные медики. — Прим. БЕЛТА) первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня значительная помощь и контроль», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Но сейчас белорусские врачи справляются с ситуацией, поэтому привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом не планируется, сказал Президент. Лишь дополнительные ресурсы — волонтеры, профсоюзы — брошены на помощь пожилым людям.

Александр Лукашенко: опыт успешных хозяйств надо распространять

Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

Главу государства проинформировали о ходе выполнения весенних полевых работ в стране, развитии сельскохозяйственного производства в Минской области, в частности Смолевичском районе, и перспективах развития группы компаний ЗАО «Серволюкс».

В Смолевичском районе за два месяца этого года производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Производство скота и птицы возросло на 3,2%, молока — на 10,6%. По среднему надою молока от коровы (1291 кг) район занимает второе место в области, уступая только Несвижскому.

В качестве положительного примера эффективной работы частной компании в аграрном секторе страны Президенту показали объекты «Серволюкса». Александр Лукашенко ознакомился с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота на МТФ «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер». Это современное производство включает три коровника и доильно-молочный блок, построенные в 2016 году за собственные средства. Стоимость составила более $15,5 млн. Всего здесь 1,2 тыс. коров, средний надой от которых составляет 1168 кг. Что немаловажно, сортом «экстра» реализовано 99,8%.

Глава государства побывал и на предприятии «Юнимит», которое также входит в состав группы компаний «Серволюкс». Здесь налажено крупное мясоперерабатывающее производство. Президент интересовался, как функционирует оно в таких сложных условиях.

Во время посещения главе государства также рассказали о крестьянском хозяйстве «Антей-сад» в Мядельском районе, где выращивают ягоды, овощи, фрукты, производят сухофрукты и натуральные соки.

По мнению Александра Лукашенко, производство продуктов питания является перспективным. «Примеры успешного хозяйствования частных компаний надо распространять в стране», — считает он.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 3 апреля рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посетил организации группы компаний...
 
Новости дня
Новости
 
Исследование: примерно у 15% кошек в Ухане обнаружен новый коронавирус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика