Тема недели: Рабочая поездка Александра Лукашенко в Смолевичский район

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 3 апреля рабочую поездку в Смолевичский район Минской области, где посетил организации группы компаний «Серволюкс».

Глава государства побывал на МТФ «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер». Президент ознакомился с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота. Затем в ЗАО «Юнимит» глава государства ознакомился с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы, посетил производственные участки.

Александр Лукашенко о весенних сельхозработах: надо быть активнее, не надо ожидать





Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в нынешних погодных условиях более активно заниматься весенними полевыми работами в стране. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области.

Главе государства доложили о ходе весенних полевых работ, погодных условиях. «Раз почва подсушена, работать можно практически везде, надо активнее, надо подстегнуть. Не надо ожидать», — отметил он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко рассказал, что в соответствии со структурой посевных площадей яровой сев планируется провести на площади 2,6 млн га, в том числе в Минской области — на более чем 533 тыс. га, из них в Смолевичском районе — на 23,5 тыс. га. По его словам, под яровой сев текущего года сельскохозяйственные организации страны обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 324,5 тыс. т, или 128% к потребности.

Для весенних полевых работ в сельхозорганизациях страны имеется 38,8 тыс. тракторов, в том числе 6,5 тыс. энергонасыщенных тракторов, 1,8 тыс. зерновых сеялок, 2,8 тыс. комбинированных почвообрабатывающих агрегатов.

Иван Крупко отметил, что в настоящее время все области приступили к севу ранних яровых зерновых культур, темпы работ хорошие. Министр рассказал об обеспеченности минеральными удобрениями, техникой, топливом.

Александр Лукашенко подчеркнул, что весенние полевые работы надо провести быстро. «Принято решение сработать оперативно», — заметил Президент.

Александр Лукашенко поручил нарастить в Беларуси производство гречневой крупы





Главе государства доложили, что в прежние годы Беларусь закрывала собственную потребность примерно наполовину. Остальное импортировалось из России. Однако в последнее время появились определенные трудности с поставками. С этим и связано поручение Президента.

«Надо возделывать гречку под потребность в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что надо выращивать гречку, какая бы ни была ее урожайность. При этом глава государства обратил внимание на то, что предстоит системно подойти к данному вопросу, подобрать наиболее благоприятные для этой культуры почвы. «Надо хорошо изучить эту культуру, технологию ее выращивания», — убежден Президент.

При этом он положительно оценил тот факт, что в стране наращивается производство сельхозпродукции.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко проинформировал о ходе весенне-полевых работ в стране.

Александр Лукашенко ориентирует аграриев наращивать выпуск молочки и расширять рынки сбыта

Председатель Миноблисполкома Александр Турчин проинформировал о развитии сельскохозяйственного производства в Минской области. Регион по темпам роста производства продукции сельского хозяйства занимает третье место среди областей — 107,4% в хозяйствах всех категорий и 107,7% в сельхозорганизациях в январе-феврале 2020 года. Темпы производства продукции сельского хозяйства сложились выше уровня такого же периода предыдущего года в основном во всех районах области. Увеличилось производство мясной и молочной продукции. По среднему удою молока столичный регион третий в стране и уступает Брестской и Гродненской областям.

Александр Турчин коснулся темы дальнейшего уровня загрузки перерабатывающих мощностей: «Куда двигаться дальше — расширять производство или повышать эффективность?»

«Надо определиться по рынкам, — сказал Президент. — Плохо, если объемы будем сдерживать. Чтобы увеличить производство, нам нужны рынки».

Александр Лукашенко обратил внимание, что вопрос обеспеченности продовольствием очень актуальный. В связи с этим необходимо ориентироваться на расширение выпуска продукции. В числе больших перспективных рынков глава государства назвал Китай.

Тема дальнейшего освоения китайского рынка прозвучала и в разговоре с председателем совета директоров «Серволюкса» Евгением Баскиным. Он рассказал, что возглавляемая им компания руководствуется тезисом «от поля до прилавка». То есть продукция не только выращивается, но и перерабатывается, причем 65% ее идет на экспорт, в том числе в Китай.

«Какие привесы, удои? Экономика должна быть!» — Александр Лукашенко о критериях для поощрения руководителей





Критерии оценки работы районных руководителей должны быть ориентированы не на количественные показатели, а на эффективность производств, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Какие-то начали критерии мне предлагать для оценки руководителей в районах. Привесы, удои и прочее. Я говорю: это уже в советские времена проходили. Какие привесы? Деньги!» — подчеркнул белорусский лидер.

«Есть деньги в бюджете, увеличился бюджет за год у председателя райисполкома, отстегни ему какой-то процент, пусть он на всех разделит. Какой привес, кому нужны эти привесы? Можешь без привеса, лишь бы деньги были», — пояснил глава государства.

Александр Лукашенко дал наказ бизнесменам: главное — это люди





Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует частный бизнес не только на использование активов и получение выгоды, но и заботу о людях — трудовых коллективах, жителях территорий, где расположено то или иное производство.

«Если кто-то в Беларуси хочет работать, по крайней мере при нынешней власти, нынешнем Президенте, он прежде всего думать должен о людях», — подчеркнул белорусский лидер.

В частности, глава государства ориентирует бизнесменов на развитие близлежащих сельских населенных пунктов.

«Мы тогда всегда договоримся. И за ценой не постоим. Главное — это человек. И те бизнесмены, которые сегодня (говорят. — Прим. БЕЛТА): вот, дай мне землю, дай мне то, это, а люди — не важно… Это дураки полные — приехали сорвать чего-то и улизнуть отсюда», — сказал Президент.

Александр Лукашенко поручил подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне коронавируса

«Не хочу сказать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе — того, кто вложится сам. А если он сложил руки, у него где-то в оффшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает. Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность», — подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства отметил, что поручил правительству, КГК, Администрации Президента подготовить предложения о поддержке разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима.

«Кто-то хайпует, кто-то еще что-то делает в интернете. Наше дело — работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит, — заявил Президент. — Мы никакой бизнес не закрывали».

Он в этом плане с положительной стороны отметил компанию «Серволюкс», организации которой посетил в Смолевичском районе. «Я приехал на это предприятие, руководитель Евгений Баскин не попросил ни о какой поддержке. Потому что он работает, и на его хорошую продукцию есть спрос. Пожалуйста, работайте и зарабатывайте», — сказал глава государства.

«Если у кого-то есть бизнес и какие-то проблемы… А проблемы у нас у кого — рестораны, отели, авиаперевозчики, — привел пример Президент. — Если ты хочешь быть владельцем ресторана, то ты, пожалуйста, если к тебе люди не ходят (мы рестораны тоже не закрываем), что делают китайцы и даже россияне: они по домам развозят пищу. И уже посчитали, что это хорошая рентабельность. Но ладно рентабельность, сегодня не до жиру. Ты постарайся сохранить свой бизнес».

«Я сказал об авиаперевозчиках. По автомобильным перевозчикам и железнодорожным мы границы не закрывали. Транзит осуществляем. Вот сравните ресторан, где можно пищу готовить и разносить людям, и авиаперевозки. Они что, виноваты, что сегодня не летают самолеты? Нет. Кстати, американцы и с нашей помощью вывозят своих людей с юга через наш аэропорт — туда, на Швецию, Брюссель и до Америки, мы им предложили. Мы им предложили свои услуги и самолеты. У нас хорошие новые самолеты стоят. Они нам благодарны за это. То есть насколько можно, ищем работу везде», — рассказал белорусский лидер.

«Но это не их вина — авиаперевозчиков. Он один у нас крупный (речь о «Белавиа» — Прим. БЕЛТА). И прежде всего мы их поддержим. Пусть бизнесмены, так называемые малые и средние, не обижаются», — заявил Александр Лукашенко.

Еще один пример — «БЕЛАЗ», который в нынешней ситуации с большим трудом может реализовывать свою продукцию. «Но там тысячи людей. Жодино держится на БЕЛАЗе. Как вы думаете, вы ресторан сегодня будете поддерживать или БЕЛАЗ. Конечно, производителя будем поддерживать прежде всего», — сказал Президент.

«Еще раз подчеркиваю: мы поддержим только тех, кто прежде всего сам себя будет стараться поддержать и сохранить свой бизнес. Если он из своих запасов будет инвестировать в свой бизнес, будет в этой ситуации стараться найти новые пути для работы, будет диверсифицироваться. Вот формула: думай прежде всего ты за свой бизнес, а потом приходи к государству. А поддержку всем, кому надо, по мере возможности, четно и справедливо мы окажем», — резюмировал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко считает недопустимым раскалывать общество на фоне борьбы с коронавирусом

Глава государства привел в пример ферму, которую посетил в Смолевичском районе. «Скажите, как там на удаленке доить коров или выходной объявить? Это нереально, — сказал Президент. — А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но как государство делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я молю бога, чтобы нам удалось продержаться так, как сегодня. Хотя все кричат гвалтом, что у нас что-то так, не так… Дай бог, чтобы мы вот так продержались», — отметил глава государства.

Анализ ситуации с точки зрения статистики, отметил Президент, предстоит во вторник. «При этом психозе, что у нас тут (якобы. — Прим. БЕЛТА) мрут и умирают, у нас идет общее падение смертей и общее падение заболеваемости по легким», — констатировал Александр Лукашенко.

Одновременно он считает, что происходящие события заставили всех больше обращать внимания на гигиену. «Но самое главное — мы встряхнули всю систему здравоохранения. Мы сейчас контролируем и смотрим, как работают врачи. Они не открывать и закрывать границы должны, а лечить людей. Это дело врачей. А государство должно помогать людям преодолевать эти тяжелые времена. Но, с моей точки зрения, катастрофы у нас никакой нет», — резюмировал Президент.

«Что надо делать, мы знаем» — Александр Лукашенко призывает белорусов не паниковать из-за коронавируса

По мнению Президента, главная опасность инфекции — это паника. «Коронавирусный психоз» принесет много опасных последствий. «От психоза люди начинаются беситься. Каждый день на них это все обрушивается, и они переживают, чтобы самим что-то не подхватить, за детишек. Люди с ума сходить начали. Я уверен, что в мире добавилось суицидов. Это будут последствия этого психоза. Я не говорю уже про экономику», — отметил он.

В связи с этим Александр Лукашенко призвал людей не паниковать и подчеркнул, что в стране принимаются все необходимые меры. «Что надо делать, мы знаем, — заявил глава государства. — То, что мы делаем сейчас, то и будем делать. Самое главное (кстати, «возовцы» не отрицают) — надо не фронтом бороться против всего (запретить все и прочее), а очагово. Как я когда-то говорил, точечно: обнаружили человека — проверили, коронавирус — лечим».

Президент выразил надежду, что ситуация с распространением инфекции не ухудшится. По словам главы государства, в стране продолжают следить за белорусскими границами, отслеживая инфицированных граждан. Особое внимание уделяется пожилым людям: их стараются оградить от лишних контактов. Лечебные учреждения обеспечены защитными средствами — каждая область занялась пошивом масок. «Предпринимаем все меры предосторожности, — заявил он. — Но я врачам говорю: вы не должны забывать, что, кроме этих вирусов, на которые потом можно все списать, надо лечить онкологию, сердечно-сосудистые заболевания, простую пневмонию, другие болезни».

В начале недели Президент намерен провести совещание по эпидемиологической обстановке в Беларуси, где подведут квартальные итоги. «Мы сейчас берем из каждого ЗАГСа данные о количестве умерших людей — там они регистрируются. Там абсолютно точные данные», — отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: в Беларуси хватает сил и средств для борьбы с коронавирусом

«У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных — их тоже можно в крайнем случае использовать. Дай бог, пройти этот период», — сказал Александр Лукашенко.

В то же время Президент заметил, что в стороне от этих событий оказались военные медики, а ведь среди них тоже есть инфекционисты и вирусологи. «У нас же по республике пять-шесть таких больниц. Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное — они тоже будут в этой теме, научатся», — сказал глава государства. По его словам, он уже дал соответствующие поручения главе Администрации Президента и госсекретарю Совета безопасности.

«Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт — они (военные медики. — Прим. БЕЛТА) первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня значительная помощь и контроль», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Но сейчас белорусские врачи справляются с ситуацией, поэтому привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом не планируется, сказал Президент. Лишь дополнительные ресурсы — волонтеры, профсоюзы — брошены на помощь пожилым людям.

Александр Лукашенко: опыт успешных хозяйств надо распространять





Главу государства проинформировали о ходе выполнения весенних полевых работ в стране, развитии сельскохозяйственного производства в Минской области, в частности Смолевичском районе, и перспективах развития группы компаний ЗАО «Серволюкс».

В Смолевичском районе за два месяца этого года производство продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах увеличилось на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Производство скота и птицы возросло на 3,2%, молока — на 10,6%. По среднему надою молока от коровы (1291 кг) район занимает второе место в области, уступая только Несвижскому.

В качестве положительного примера эффективной работы частной компании в аграрном секторе страны Президенту показали объекты «Серволюкса». Александр Лукашенко ознакомился с современной технологией выращивания и содержания крупного рогатого скота на МТФ «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер». Это современное производство включает три коровника и доильно-молочный блок, построенные в 2016 году за собственные средства. Стоимость составила более $15,5 млн. Всего здесь 1,2 тыс. коров, средний надой от которых составляет 1168 кг. Что немаловажно, сортом «экстра» реализовано 99,8%.

Глава государства побывал и на предприятии «Юнимит», которое также входит в состав группы компаний «Серволюкс». Здесь налажено крупное мясоперерабатывающее производство. Президент интересовался, как функционирует оно в таких сложных условиях.

Во время посещения главе государства также рассказали о крестьянском хозяйстве «Антей-сад» в Мядельском районе, где выращивают ягоды, овощи, фрукты, производят сухофрукты и натуральные соки.

По мнению Александра Лукашенко, производство продуктов питания является перспективным. «Примеры успешного хозяйствования частных компаний надо распространять в стране», — считает он.

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