«Больше месяца на эти деньги вряд ли проживу». Белорусы о том, как теряют работу в нынешний кризис

Источник материала: Tut.by

Эксперты прогнозируют , что из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса во всем мире в ближайшее время будет расти безработица, и Беларусь — не исключение. Несмотря на то, что жесткого карантина у нас нет и все организации продолжают работать, многие уже столкнулись с урезанием рабочих часов и зарплат, увольнениями или просто отсутствием работы. «Я была на договоре подряда, и мне просто сказали: извините, со следующего месяца мы не можем продлить с вами договор», — рассказывает маркетолог Елена из Минска. «Я за 11-часовую смену мог не приготовить ни одного блюда, потому что люди перестали к нам ходить. В итоге попросили уйти в отпуск за свой счет», — добавляет повар Евгений, который работает в детском развлекательном центре.

FINANCE.TUT.BY поговорил с теми, кто уже столкнулся с трудностями с работой, и попросил юриста рассказать, по каким правилам наниматели могут сокращать персонал или переводить его на «сокращенку».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

«Выходил на работу один вместо 3−4 человек, потому что все смены сократили»

Одной из первых в нынешней ситуации пострадала сфера общепита и развлечений. Многие решили самоизолироваться, кто-то экономит. В итоге кафе и ТЦ пустуют, а их работники теряют доход и работу. Никита, сотрудник одного из минских ресторанов, говорит, что «в марте люди резко перестали к нам ходить».

— Так мы проработали полмесяца, а потом началось урезание часов наполовину и отпуска за свой счет. А когда хочешь в отпуск не за свой счет, говорят: «Ты не отработал 11 месяцев», — рассказывает Никита. — Никого не волнует, что ты снимаешь квартиру, есть ребенок и жена в декрете, две рассрочки, и на все это нужны деньги. После сокращения часов не знаю, как жить на 550 рублей. Почти вся эта сумма уходит на квартиру. Планирую найти вторую работу, чтобы хоть каким-то образом прокормить семью, другого выхода не вижу.

Похожую историю рассказывает Полина:

— Работаю в кофейне в центре Минска. Людей стало раза в три меньше, из-за этого сократили рабочее время, и мы теряем деньги, потому что оплата почасовая.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У Евгения, повара в одном из развлекательных центров для детей, ситуация складывается странная: наниматель отправляет его в отпуск за свой счет, но уволиться при этом не дает.

— После первой же новости о заразившемся человеке в Беларуси люди стали нам звонить и отказываться от банкетов в связи с вирусом. Потом и вовсе перестали ходить, — вспоминает Евгений. — У нас зал на 300 посадок, но сейчас нет вообще никого. Я выходил на смену один вместо 3−4 человек, так как сократили все смены, и за 11-часовую смену мог не сделать ни одной порции блюда. Понятно, что сначала компании нужно оплатить кредиты, налоги, а на зарплату ничего не остается — заказов нет.

Евгений говорит, что в контракте у них установлена выплата раз в месяц 10 числа. В марте ее задержали до 26-го.

— После этого директор позвала меня к себе и дала заявление на отпуск без сохранения зарплаты на две недели. Я сказал, что имею права ничего не подписывать, и вообще о таком должны предупреждать заранее, поэтому здесь нарушается законодательство о труде. Она мне в ответ: «Не подписывай, тогда уволю тебя по статье». Дальше оказалось, что несмотря на то, что я официально в отпуске за свой счет, все равно почему-то должен выходить на работу два раза в неделю.

Сейчас Евгений в неоплачиваемом отпуске до 13 апреля. При этом, по его словам, уволиться по соглашению сторон ему не дают, потому что у нанимателя нет денег, чтобы произвести окончательный расчет.

— Я обращался в Департамент государственной инспекции труда, но ничего толкового мне не сказали, только объяснили мои права. Если я хочу уволиться по вине нанимателя (ст. 41 Трудового кодекса), нужно, чтоб суд установил факт нарушений нанимателем законодательства о труде. У меня уже был опыт в таких процессах, честно говоря, сложно обычному работяге отстаивать свои права, — поясняет Евгений.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По словам собеседника, если ему удастся уволиться по соглашению сторон, работу он будет искать в новой сфере.

— Многих знакомых из общепита сократили. Одного недавно хотели уволить за то, что он работал на кухне в маске. И это в очень приличном заведении Минска! Раньше я выходил на разовые подработки, но уже никак: везде уже были вынуждены сократить и своих людей, а от подрядчиков избавились в первую очередь, — говорит Евгений.

«Дали ознакомиться с новыми условиями труда: либо работать на четверть ставки, либо уходить»

Андрей (имя изменено. — Прим. ред.) работает оператором-администратором в парке виртуальных развлечений TELEPORT: консультирует клиентов по поводу игр.

— Нам сказали, что в связи со складывающейся ситуацией мы не можем иметь столько сотрудников в штате, поэтому давайте разойдемся по-хорошему. Дали ознакомиться с новыми условиями труда: либо работать на четверть ставки за 350 рублей, либо уходить. Получился такой выбор без выбора, — говорит Андрей.

Сам он, по его словам, хотел бы продолжить работать, но наниматель «дал понять, что останутся несколько человек, которых они сами выбрали».

— Многие, кто решил уходить, хотят получить какую-то компенсацию. Если бы мы получили расчет за март и еще хотя бы месячную зарплату, то вопросов бы вообще не было. А так ребята начитались, что им должны выплатить чуть ли не три зарплаты. Как я понимаю, в частной компании никому ничего выплачивать не будут и перестрахуются так, чтобы никаких компенсаций не было, — констатирует Андрей.

В TELEPORT комментируют, что «посещаемость парка упала критично, тогда как аренда и прочие расходы остались прежними».

— Сохранить бизнес и команду можно только в случае перестройки рабочих процессов и изменения условий труда для всех подразделений компании. Мы запустили эти процессы в марте и, несмотря на сложные обстоятельства, сохранили 90% персонала. 6 из 63 сотрудников решили уйти по соглашению сторон. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется и в скором будущем мы сможем вернуть прежние условия, — говорит директор Сергей Юрлевич.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Если уволимся сейчас, то потом не сможем взыскать компенсации»

Николай (имя изменено. — Прим. ред.) месяц назад устроился в фирму по производству наружной рекламы. Там, по его словам, работало около 80 человек.

— Начиная с 10 марта отдельным сотрудникам стали приходить сообщения от руководства с просьбой срочно явиться в их кабинет, где в устной форме их уведомляли о необходимости расторжения контракта в связи с производственной необходимостью. Если работник отказывался, ему сообщали, что в дальнейшем будут изменены существенные условия труда — переход на полставки, о чем предварительно в семидневный срок он будет письменно уведомлен. В случае отказа работника от продолжения работы в изменившихся условиях труда он будет уволен по п. 35 ч.2. ст. 35 Трудового кодекса, — вспоминает Николай.

По словам собеседника, часть коллег согласилась написать заявления на увольнение по собственному желанию, потому что «некоторым срочно нужны деньги, надо платить кредиты». Другие, включая самого Николая, хотят получить компенсацию от нанимателя в связи с сокращением численности или штата работников — «не менее трех средних зарплат плюс компенсация двухмесячного среднего заработка в качестве замены предупреждения о предстоящем высвобождении».

— 25 марта руководство провело очередное общее собрание, на котором уведомило о намерении прекратить деятельность предприятия. В связи с этим директор настоятельно рекомендовал всем брать отпуск за свой счет либо расходиться «по-хорошему», — рассказывает Николай. — Главный бухгалтер заверила, что денег осталось очень мало и на всех не хватит. Предстоящая выплата зарплаты будет произведена в неполном объеме, ориентировочно 100−200 белорусских рублей на человека, при этом, возможно, не в установленный срок. Было предложено получить расчет частично в денежной форме, частично оргтехникой, инструментом, материалами. Опять же речь шла только о расчете в виде заработной платы за отработанный месяц и компенсации за неиспользованный отпуск.

В итоге часть сотрудников, говорит Николай, «не соглашается ни на какие условия и просто ходит на работу».

— Работы у нас нет, компьютеры изъяли, сидим в плохо отапливаемом помещении. Заниматься поисками новой работы мы можем, но устроиться туда — нет, потому что если сейчас уволимся отсюда, то не сможем потом взыскать компенсации. Работа в городе в принципе есть, некоторые люди из нашей фирмы уже устроились, но они не получили компенсацию должным образом. А это в нашей ситуации минимум пять окладов получается, — обосновывает свою позицию Николай.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Не работаю уже неделю, занялся личными проектами и озеленением под окнами»

Еще одна группа риска — это те, кто трудится по гражданско-правовым договорам (с ними нанимателю проще расторгнуть отношения) или на себя.

— Я работала маркетологом в строительной компании, — говорит Елена (имя изменено) из Минска. — Я и некоторые другие сотрудники были на договоре подряда, и нам всем просто сказали: извините, но на следующий месяц мы не сможем продлить с вами договор. В компании много человек, кого-то перевели на сокращенную ставку, а кто-то ушел в отпуск за свой счет, пока на месяц.

По словам Елены, ей и другим уволенным коллегам пообещали, что через месяц, если все будет нормально, их позовут обратно. Но девушка «не верит, что через месяц все будет нормально».

— Конечно, если кому-то ситуация позволяет посидеть и подождать, наладится ли ситуация, то это нормальный вариант. Но у меня, например, такой возможности нет. С нами полностью рассчитались, но больше месяца я на эти деньги вряд ли проживу, — говорит Елена. — При этом надо понимать, что на рынке вакансий сейчас вообще ничего нет. Мы с бывшими коллегами, которые тоже ушли, иногда общаемся, интересуемся, как друг у друга дела. Но никто вообще ничего не может найти. Можно откликаться на какие-то вакансии, но их даже не просматривают, не то что не отвечают. Находиться в такой ситуации, конечно, страшновато.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В нынешней ситуации трудности возникают даже у айтишников, которых предыдущие кризисы обычно обходили стороной. Программист Стефан (имя изменено) работает как индивидуальный предприниматель и говорит, что его американского заказчика «сильно затронул кризис».

— Я занимаюсь поддержкой его онлайн-магазинов, но из-за того, что сейчас ему пришлось закрыть почти все офлайн-магазины и склад, в онлайн-магазинах тоже нет необходимости. Я не работаю уже неделю и не знаю, сколько это продлится и не обанкротится ли мой заказчик вообще, — говорит Стефан. — Пока занимаюсь личными проектами и готовлюсь к очередной сертификации, чтобы не деградировать. И еще занялся озеленением под собственными окнами.

Собеседник отмечает, что никаких компенсаций от заказчика за вынужденное отсутствие работы он не получает — «это риск, на который идет фрилансер».

— Конечно, заказчику в этой ситуации тоже неловко, тем более что я давно на него работаю, — добавляет Стефан. — Искать новое место сейчас тоже нет смысла. Крупные IT-компании уже увольняют людей, в первую очередь тех, кто сейчас не занят на проектах, клиенты начинают резать бюджеты. В ближайший месяц точно ничего не изменится, поэтому я решил устроить себе такой импровизированный отдых.

Адвокат: «Если работник отказывается работать в условиях неполного рабочего времени, при увольнении положено выходное пособие»

Елизавета Ярмош, адвокат, партнер юридического бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры», объясняет, что по соглашению с работником наниматель вправе уменьшить рабочее время (например перевести на неполную ставку, сократить количество часов) и тем самым уменьшить зарплату работника.





Елизавета ЯрмошАдвокат, партнер юридического бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры»

— Если соглашения с работником по данному вопросу не достигнуто, наниматель вправе уменьшить рабочее время работника самостоятельно, что будет являться изменением существенных условий труда. Изменением существенных условий труда будет также и уменьшение заработной платы, — отмечает Елизавета Ярмош. — В этом случае наниматель обязан предупредить работника об изменении существенных условий труда не менее чем за 7 дней.

Эксперт перечисляет, что именно должно быть обязательно указано в уведомлении об изменении существенных условий труда:

причины, по которым работнику устанавливается неполное рабочее время или уменьшается зарплата;

новый размер заработной платы и предлагаемая продолжительность рабочего времени, время начала и окончания рабочего дня (при уменьшении продолжительности ежедневной работы), конкретные рабочие дни недели (при установлении неполной рабочей недели);

дата, с которой, при согласии работника, ему будет установлена новая заработная плата и/или неполное рабочее время (а также период, на который будет установлено неполное рабочее время, если оно устанавливается на определенный срок);

последствия отказа от предложения нанимателя либо отсутствия письменного согласия в необходимый срок.

— При отказе от продолжения работы в условиях неполного рабочего времени трудовой договор прекращается по п. 5 ч. 2 ст. 35 ТК. При этом работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка (ч. 4 ст. 48 ТК), — комментирует Елизавета Ярмош. — В случае прекращения трудового договора в связи с отказом работника от продолжения работы с изменившимися существенными условиями труда по причине установления неполного рабочего времени менее половины нормальной продолжительности рабочего времени работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее одного среднемесячного заработка (ч. 4 ст. 48).

Если возникла конфликтная ситуация с нанимателем, можно обратиться в Департамент государственной инспекции труда Министерства труда или в суд.

— Однако необходимо понимать, что в сложившейся ситуации меры, осуществляемые нанимателем, зачастую являются вынужденными и временными, — подчеркивает Елизавета Ярмош.

Что положено работникам, которых официально сократили

Если наниматель предлагет подписать заявление на увольнение по соглашению сторон, а работник не соглашается, никаких санкций вроде увольнения по статье в таком случае быть не может, говорит юрист.

— При отсутствии виновных действий со стороны работника (например прогула, неисполнения трудовых обязанностей и пр.) одним из оснований для увольнения может быть ликвидация организации, прекращение деятельности филиала, представительства или иного обособленного подразделения организации, расположенных в другой местности, сокращение численности или штата работников, — перечисляет Елизавета Ярмош.

Если трудовой договор расторгается в связи с сокращением численности или штата, наниматель обязан письменно предупредить об этом работника не менее чем за два месяца (если иные сроки не предусмотрены коллективным договором или соглашением). До истечения срока предупреждения увольнение работника по этим причинам без его согласия не допускается, подчеркивает юрист. Также на этот срок сотруднику полагается один свободный день в неделю без сохранения зарплаты для решения вопросов трудоустройства.

— С согласия работника предупреждение о предстоящем увольнении может быть заменено выплатой компенсации в размере двухмесячного среднего заработка. При этом, если инициатива в достижении такого соглашения исходит от нанимателя после предупреждения работника о предстоящем увольнении, компенсация выплачивается пропорционально времени, оставшемуся до окончания двухмесячного срока предупреждения, — рассказывает Елизавета Ярмош.

Также при сокращении численности или штата работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее трех среднемесячных заработков.