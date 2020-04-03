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Блогер из Минска показала бейдж-«блокатор» коронавируса. Но он ничего не блокирует
03.04.2020 19:35 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Минский блогер
Продавцы таких «блокаторов» уверяют, что пропитка диоксида хлода якобы убивает все микроорганизмы вокруг человека. На самом деле, эффективность этого средства не подтверждена никакими исследованиями, а утвержденной вакцины от коронавируса в мире еще не существует. Так как на аккаунт Кобы подписано больше 640 000 человек и она является опинион-лидером, редакция KYKY просит критически подойти к подобной информации в соцсетях. Следить за обновлениями по профилактическим мерам лучше на сайтах СМИ и ВОЗ, а не в таких аккаунтах блогеров.
Мы напоминаем, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.
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