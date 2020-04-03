Блогер из Минска показала бейдж-«блокатор» коронавируса. Но он ничего не блокирует

Источник материала: KYKY

Минский блогер Екатерина Коба запостила в сториз Instagram видео, в котором рассказала о бейдже, который якобы блокирует вирус. Цитируем, что говорит Екатерина в видео: «Друзья, начали спрашивать, что за пропуск у меня висит на шее. Это блокатор вирусов, действует на несколько метров. Также такие есть и для помещений. Их очень сложно найти, практически невозможно».

Продавцы таких «блокаторов» уверяют, что пропитка диоксида хлода якобы убивает все микроорганизмы вокруг человека. На самом деле, эффективность этого средства не подтверждена никакими исследованиями, а утвержденной вакцины от коронавируса в мире еще не существует. Так как на аккаунт Кобы подписано больше 640 000 человек и она является опинион-лидером, редакция KYKY просит критически подойти к подобной информации в соцсетях. Следить за обновлениями по профилактическим мерам лучше на сайтах СМИ и ВОЗ, а не в таких аккаунтах блогеров.

Мы напоминаем, что сейчас лучше всего избегать массовых мероприятий и скоплений людей. Если это возможно, будьте дома. Если нет – тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Постарайтесь не есть сырое мясо, молоко и яйца. Берегите себя и близких и помните: COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых она заметно чаще развивается бессимптомно.