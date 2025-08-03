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Итоги недели бизнес-новостей с 28 июля по 03 августа 2025 года

03.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Новые условия для иностранных инвесторов в Беларуси, советы по выгодной торговле товаров из Китая, история семейного бизнеса по производству масла. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе. 

Условия для бизнеса

Внутренняя торговля в Беларуси: подъем экономики за счет потребительского кошелька. Рост внутреннего спроса и увеличение покупательской способности населения стимулируют развитие белорусской экономики. Локальный бизнес активно адаптируется к новым условиям, делая ставку на импортозамещение и поддержку местных производителей.

Санкции ЕС впервые коснулись арбитражных споров (пока только инвестиционных).
Юрист прокомментировал новые ограничения, которые могут усложнить разрешение международных инвестиционных конфликтов. Как это повлияет на бизнес и какие альтернативы есть у компаний? Подробности — в материале.

Полезное для бизнеса

Владелица образовательного центра вместе с командой выстраивает воронку продаж в TikTok и Instagram, превратив контент в мощный инструмент привлечения клиентов. Участница проекта «Ожидание — Реальность» рассказала, какие стратегии работают лучше всего.

Как находить самые выгодные товары из Китая и продавать их с прибылью: лайфхаки опытного селлера. Практические советы от профессионала: от поиска нишевых продуктов до настройки эффективных каналов сбыта. 

Истории бизнеса

История семейного бизнеса: как бывшие врачи стали производить льняное масло
Неожиданный карьерный поворот привел супругов к созданию успешного экопроекта. Как они нашли свою нишу и выстроили производство с нуля?  Прочитать и вдохновиться можно здесь.


Почему российская компания выбрала Беларусь для IT-развития, как мотивировать команду и зачем бизнесу социальная миссия? Об этом рассказал топ-менеджер кикшеринга Whoosh нашему порталу.

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Новые условия для иностранных инвесторов в Беларуси, советы по выгодной торговле товаров из Китая, история семейного бизнеса по производству масла. Кратко...
 
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