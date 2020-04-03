Минздрав настаивает: пневмоний в этом году меньше, чем в предыдущем

«Если в стране в целом за прошлый год за первые три месяца в стационаре пролечились 20 250 пациентов с пневмонией, и причиной смерти пациентов пневмония стала в 153 случаях, то за три месяца этого года 18 032 пациента пролечены в стационаре, умерло 128.





По Витебской области цифры следующие: в стационаре пролечено за три месяца прошлого года 4 258 пациентов, умерли 28. В этом году за три месяца пролечено 3 608 пневмоний, умерли 23», — сказала Елена Богдан.





Напомним, что в этом году была теплая зима и в Беларуси не было эпидемии гриппа, который дает пневмонию как осложнение.





Отдельное внимание к пневмониям связано с тем, что многим белорусам не делал тестов на коронавирус, записывая случай как обыкновенную внеболничную пневмонию. Только сейчас Минздрав принял решение делать тесты на коронавирус не только тяжелым, но и среднетяжелым пациентам.