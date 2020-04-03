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Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

03.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помогать нуждающимся сейчас важно и нужно как никогда. В условиях непростой обстановки люди стали проявлять качества, которые порой в обычной жизни незаметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об инициативах, которыми белорусы помогают бороться с коронавирусом, расскажет Ирина Петыш.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Когда всему миру непросто, проявить инициативу и помочь ближнему по силам любому, уверены здесь. Просто нужно понять, чем.

Медсестра Витебской областной инфекционной больницы: огромное спасибо всем, кто оказывает нам материальную помощь

Одно из столичных ателье решило сделать минчан безопасными и красивыми: по предварительной записи жители столицы смогли бесплатно получить маску. Сначала организаторы планировали распространить лишь 100 штук, но идея получила такой большой отклик, что производство пришлось расширить. Сейчас все маски расписаны до следующего четверга.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Екатерина Гордеева, владелица ателье:
Зарабатывать на этом сейчас – не очень этично. Плюс, когда наши белорусские компании оказывают помощь медикам, гораздо большую помощь, чем делаем мы, это очень вдохновляет. Мы получаем такое количество приятных эмоций сейчас! К нам приходят люди, нам приносят шоколадки, какие-то открыточки, постоянно пишут в социальные сети, поддерживают. И это так ценно!

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Ирина Петыш, корреспондент:
Если шить маски вы не умеете, то сделать маску, например, можно с помощью лазера.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Свои ресурсы – интеллектуальные и технические – задействовали представители минского клуба технического творчества. Группа энтузиастов запустила проект «помощь медикам». Используя 3D-принтер и лазер, ребята создают специальные щитки и особенные маски для белорусских врачей.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Присоединиться к инициативе может каждый: например, в основе такой маски – обычные маски для плавания, которые есть у многих из нас. Если кому-то она не нужна, можно пожертвовать и сделать доброе дело.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Также, например, владельцы 3D-принтеров могут напечатать некоторые детали. Создатели проекта готовы поделиться эскизами, ведь эта история не о деньгах.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Антон Трифонов, участник клуба технического творчества:
За два дня покрыть все больницы, которые нам написали – это невозможно. Многие больницы сейчас готовятся только. И когда они узнают, что это бесплатно и мы можем это сделать… Честно, ощущение такое, что у некоторых врачей накатываются слезы на глаза.


Врачей сегодня особенно хочется поддержать. На прошлой неделе одна из столичных служб такси запустила акцию с бесплатными поездками для медперсонала. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно либо предупредить водителя, либо поставить в мобильном приложении галочку «врач». Чтобы уберечь такси от любителей халявы, нужно предъявить пропуск в больницу или бейдж с фотографией.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Константин Королев, директор службы такси:
Мы эту акцию сделали до шестого числа. Я думаю, что до шестого числа мы своими силами справимся, но на дальнейшую помощь у нас не хватит ресурсов. Если кто-то может из коллег оказать какую-то помощь, примем любую: топливо, маски – абсолютно любую. Пару поездок врачам оплатить. Никаких проблем, все это будет прозрачно выставлено у нас на сайте.

Вся эта акция была ни в коем случае не как реклама, хайп, как во многих комментариях пишут. Это было направлено, только на поддержание. Какую-то мелкую помощь, я считаю, мы оказали этим врачам.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

А этот минский ресторан закрылся для посетителей и теперь бесплатно готовит обеды для врачей.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Сейчас мы непосредственно готовим обед для инфекционной больницы. 100 порций. Мы готовим это ежедневно.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Артисты провели благотворительный восьмичасовой онлайн концерт-марафон.

«Врачи – герои». Белорусские музыканты проводят онлайн-эфиры в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом

А если вы не умеете ни петь, ни водить, то можно поступить как минчанка Юлия, которая предложила пожилым соседям сходить вместо них в магазин или аптеку. Одним словом, помогать не сложно, было бы желание.

Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи

Люди в материале: Екатерина Гордеева, Ирина Петыш, Антон Трифонов, Константин Королев, Наталья Федорцова

 
 
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Новости Беларуси. Помогать нуждающимся сейчас важно и нужно как никогда. В условиях непростой обстановки люди стали проявлять качества, которые порой в обычной...
 
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