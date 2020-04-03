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Как белорусы объединились для борьбы с коронавирусом. Шесть историй помощи
03.04.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помогать нуждающимся сейчас важно и нужно как никогда. В условиях непростой обстановки люди стали проявлять качества, которые порой в обычной жизни незаметны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда всему миру непросто, проявить инициативу и помочь ближнему по силам любому, уверены здесь. Просто нужно понять, чем.
Одно из столичных ателье решило сделать минчан безопасными и красивыми: по предварительной записи жители столицы смогли бесплатно получить маску. Сначала организаторы планировали распространить лишь 100 штук, но идея получила такой большой отклик, что производство пришлось расширить. Сейчас все маски расписаны до следующего четверга.
Екатерина Гордеева, владелица ателье:
Ирина Петыш, корреспондент:
Свои ресурсы – интеллектуальные и технические – задействовали представители минского клуба технического творчества. Группа энтузиастов запустила проект «помощь медикам». Используя 3D-принтер и лазер, ребята создают специальные щитки и особенные маски для белорусских врачей.
Присоединиться к инициативе может каждый: например, в основе такой маски – обычные маски для плавания, которые есть у многих из нас. Если кому-то она не нужна, можно пожертвовать и сделать доброе дело.
Также, например, владельцы 3D-принтеров могут напечатать некоторые детали. Создатели проекта готовы поделиться эскизами, ведь эта история не о деньгах.
Антон Трифонов, участник клуба технического творчества:
Врачей сегодня особенно хочется поддержать. На прошлой неделе одна из столичных служб такси запустила акцию с бесплатными поездками для медперсонала. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно либо предупредить водителя, либо поставить в мобильном приложении галочку «врач». Чтобы уберечь такси от любителей халявы, нужно предъявить пропуск в больницу или бейдж с фотографией.
Константин Королев, директор службы такси:
Вся эта акция была ни в коем случае не как реклама, хайп, как во многих комментариях пишут. Это было направлено, только на поддержание. Какую-то мелкую помощь, я считаю, мы оказали этим врачам.
А этот минский ресторан закрылся для посетителей и теперь бесплатно готовит обеды для врачей.
Сейчас мы непосредственно готовим обед для инфекционной больницы. 100 порций. Мы готовим это ежедневно.
Артисты провели благотворительный восьмичасовой онлайн концерт-марафон.
А если вы не умеете ни петь, ни водить, то можно поступить как минчанка Юлия, которая предложила пожилым соседям сходить вместо них в магазин или аптеку. Одним словом, помогать не сложно, было бы желание.
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Новости Беларуси. Помогать нуждающимся сейчас важно и нужно как никогда. В условиях непростой обстановки люди стали проявлять качества, которые порой в обычной...
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