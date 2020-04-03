«У нас крен: все спрятались за коронавирус». Александр Лукашенко об инфодемии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и информационный фон, на котором это происходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

У коронавируса появился побочный эффект, который именуют инфодемией, и ее последствия еще только предстоит оценить. Каждый день на нас выливаются потоки информации. Со всех сторон мощнейшее психологическое давление, и ему противостоять не легче, чем самому вирусу. Фокус нездорово сместился: по ощущениям, других проблем в мире не осталось.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны не забывать, что кроме этих вирусов, на которые потом можно все списать, что не так, надо лечить онкологию, надо лечить сердечно-сосудистые. Ноги, руки ломают люди – надо их тоже в порядок приводить. Надо простую пневмонию лечить, другие болезни. А так у нас крен: все спрятались за коронавирус.





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