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«У нас крен: все спрятались за коронавирус». Александр Лукашенко об инфодемии
03.04.2020 22:18 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и информационный фон, на котором это происходит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. 3 апреля Александр Лукашенко пообщался с журналистами. Главная тема разговора – ситуация, вызванная распространением коронавируса и...
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