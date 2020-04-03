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Федор Смолов: «Видел, как Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Все движения были атлетичные»

03.04.2020 22:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о чемпионате Беларуси и оценил футбольные навыки президента Александра Лукашенко.

«Чемпионат Беларуси не смотрю, только на результаты натыкаюсь. Я видел, как Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Все движения были атлетичные», – сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, чемпионат Беларуси не был приостановлен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Матчи нынешнего сезона продолжают проходить с болельщиками на трибунах.

В последнее время набрал популярность ролик, где Александр Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Подобный фин исполняет Роберто Фирмино из «Ливерпуля».

 
 
 
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Фанаты «Ливерпуля», считающие Фирмино лучшим по пасам не глядя, просто не видели старую школу белфутбола!

 
 
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о чемпионате Беларуси и оценил футбольные навыки президента Александра Лукашенко.
 
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