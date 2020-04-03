Федор Смолов: «Видел, как Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Все движения были атлетичные»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о чемпионате Беларуси и оценил футбольные навыки президента Александра Лукашенко.

«Чемпионат Беларуси не смотрю, только на результаты натыкаюсь. Я видел, как Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Все движения были атлетичные», – сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Напомним, чемпионат Беларуси не был приостановлен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Матчи нынешнего сезона продолжают проходить с болельщиками на трибунах.

В последнее время набрал популярность ролик, где Александр Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Подобный фин исполняет Роберто Фирмино из .