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Федор Смолов: «Видел, как Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Все движения были атлетичные»
03.04.2020 22:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Сельты» Федор Смолов рассказал о чемпионате Беларуси и
«Чемпионат Беларуси не смотрю, только на результаты натыкаюсь. Я видел, как Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Все движения были атлетичные», – сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Напомним, чемпионат Беларуси не был приостановлен, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Матчи нынешнего сезона продолжают проходить с болельщиками на трибунах.
В последнее время набрал популярность ролик, где Александр Лукашенко играл в футбол и отдал пас не глядя. Подобный фин исполняет Роберто Фирмино из
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