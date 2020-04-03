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Сергей Гуренко: «Не знаю, будет ли чемпионат приостановлен. Что скажут делать, то и будем делать. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать»

03.04.2020 22:28 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Торпедо-БелАЗ» поделился мнением о том, нужно приостанавливать чемпионат из-за пандемии коронавируса, сообщает «Прессбол».

– Как отнесетесь к возможной приостановке чемпионата? Нужно ли это?

– Не знаю, будет ли он приостановлен. Что скажут делать, то и будем делать. Мы спортсмены. Если все будут играть, мы же не можем бойкотировать. Если приостановят, то что делать – будем на карантине. Надо думать, как ребят в форме держать. Никто же не может сказать, на какой срок карантин. Он может и на год продлиться. Я об этом даже не думаю. Что будет, то будет. Когда скажут, тогда и будем думать.

– Сейчас люди по всему миру смотрят белорусский чемпионат. Как это влияет на вашу игру, на вашу мотивацию?

– Мне кажется, у ребят больше ответственности. Но это надо у них спрашивать. Я как работал, когда наш чемпионат меньше смотрели, так и сейчас работаю. С той же мотивацией, с тем же желанием.

– Некоторые тренеры и фан-клубы выступают за прекращение чемпионата. Вы их понимаете или считаете, что риска нет?

– Риск есть, даже когда мы с вами тут находимся. Если ехать в одном автобусе, раз уж на то пошло. Мне моя парикмахерша рассказала, что у нее подруга есть, которая сидит взаперти и никуда не выходит, а муж – таксист. В чем логика, я так пока и не понял. Поэтому давайте, наверное, будем жить и радоваться, что мы живем. И поменьше этого нагнетания.

– Но вы понимаете позицию фан-клубов, которые призывают болельщиков смотреть футбол дома, а не приходить на стадион?

– Я это понимаю. Но каждый волен сам поступать, как считает нужным, – сказал Гуренко.

 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после матча с «Торпедо-БелАЗ» поделился мнением о том, нужно приостанавливать чемпионат из-за пандемии...
 
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Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
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Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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