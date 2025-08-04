Мировые стандарты в антикоррупционном менеджменте

Источник материала: ProBusiness

Коррупционные риски могут нанести удар по репутации, финансам и даже существованию компании. Как создать эффективную систему противодействия взяткам и мошенничеству? Международный стандарт ISO 37001 дает универсальный ответ — это готовый набор требований для внедрения антикоррупционного менеджмента. Что такое ISO 37001 и почему его используют в Беларуси, России, Казахстане и других странах? Какие компании уже сертифицировались и какие преимущества получили? Как стандарт помогает не только избежать штрафов, но и повысить доверие клиентов и инвесторов? На эти и другие вопросы ответил для «Про бизнес» Никита Фесько, заместитель директора ООО «СМЦентрГарант», юрисконсульт ООО «СертификатСоюз», Сертифицированный эксперт-аудитор в области систем менеджмента борьбы со взяточничеством (ISO 37001).

Никита Фесько

Заместитель директора ООО «СМЦентрГарант», юрисконсульт ООО «СертификатСоюз», Сертифицированный эксперт-аудитор в области систем менеджмента борьбы со взяточничеством (ISO 37001)

Что такое стандарт ISO 37001

— В 2016 г. был опубликован стандарт ISO 37001. Он устанавливает действующие на международном уровне требования, которые компании могут использовать для сертификации своего антикоррупционного менеджмента. Такая сертификация позволяет компаниям эффективно предотвращать коррупцию и бороться с ней, а также подтверждать это обязательство сертификатом соответствия, выданным независимым органом по сертификации. В Беларуси его положения реализуются в СТБ ISO 37001−2020 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по применению».

Кто в Беларуси внедрил систему менеджмента по борьбе со взяточничеством

Требования СТБ ISO 37001−2020 являются общими и предназначены для применения ко всем организациям независимо от типа, размера и характера деятельности. Стандарт является «универсальной инструкцией», которую можно применить на любом уровне и в любой сфере. Внедренную систему можно использовать не только для противодействия элементарному взяточничеству, но и для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег, «откатами», сговорами и т.д. Кроме того, универсальность стандарта позволяет использовать его и в небольших компаниях, и в корпорациях, в частном бизнесе и в государственных организациях.





На сегодняшний день применения данного стандарта набирает обороты в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и России. К примеру, в Беларуси сертифицированные системы менеджмента по борьбе со взяточничеством имеют следующие компании:

Унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

ОАО «Кричевцементношифер».

ОАО «Красносельскстройматериалы».

Открытое акционерное общество «БЕЛГАЗСТРОЙ» — управляющая компания холдинга».

Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Белоруснефть».

ОАО «Белакт».

Ряд частных организаций: ООО «Управляющая компания Фасиликом».

Из чего состоит стандарт ISO 37 001

Цель разработки СТБ ISO 37001−2020 — помочь организациям внедрить, поддерживать систему менеджмента по борьбе со взяточничеством, которая позволит предотвращать, выявлять и реагировать на коррупционные риски.

Основные принципы ISO 37001: Разработка и внедрение политики противодействия коррупции руководством компании. *Руководство Организации своим примером формирует внутрикорпоративную культуру неприятия любых форм и проявлений взяточничества и осуществляет общее управление внутриорганизационной системой предупреждения и противодействия взяточничества и коррупции. Выявление и оценка коррупционных рисков. *Организация регулярно проводит оценку рисков коррупции, чтобы определить наиболее уязвимые области. Внедрение мер контроля для минимизации выявленных коррупционных рисков. * После определения рисков разрабатываются, к примеру положения, которые отвечают специфики деятельности организации по устранению взяточничества (Положения о конфликте интересов, Положения о подарках, Положения о проверки сделок с высоким риском взяточничества и т.д.). Обучение, повышение осведомленности сотрудников в вопросах противодействия коррупции. *Стандарт предполагает постоянное обучение и совершенствование в области борьбы со взяточничеством всех сотрудников компании. Таким образом, руководство уверенно в компетентности своих сотрудников по вопросам противодействия и исключения взяточничества. Внутренняя коммуникация — создание каналов для безопасного сообщения о коррупционных действиях. *С помощью каналов связи, предоставляемых Организацией и гарантирующих конфиденциальность, в адрес Организации могут направляться сообщения и жалобы, связанные с нарушением в сфере борьбы с коррупцией. Организация не применяет и не поощряет применение любых форм давления, преследования, воздействия (в том числе, в виде дисциплинарного взыскания) и запрещает своим сотрудникам применять любые формы давления, преследования, воздействия (в том числе, в виде дисциплинарного взыскания) в отношении сотрудников Организации и иных лиц, которые добросовестно сообщили о имевшем место антикоррупционном нарушении Назначения ответственного лица за работу системы менеджмента по борьбе со взяточничеством, который помогает компании работать с указанной системой. *В Казахстане, например, с системой менеджмента по борьбе со взяточничеством работают так называемые комплаенс-офицеры. Указанные полномочия можно возложить на главного юриста или отдела внутреннего контроля и т.д. (зависит от размера и деятельности компании).

Для чего нужна система менеджмента по борьбе со взяточничеством

В настоящее время в соответствии со ст. 43 Закона «О борьбе с коррупцией» руководители всех организаций обязаны принимать меры, направленные на борьбу с коррупцией, в том числе на предупреждение и выявление нарушений законодательства о борьбе с коррупцией, устранение последствий, наступивших в результате таких нарушений, причин и условий, им способствующих.





Руководители организаций, не выполнившие или не в полной мере выполнившие вышеуказанные требования, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.

Таким образом:

руководители всех организаций (и государственных, и частных, и больших, и малых) обязаны принимать меры.

за невыполнение руководители несут дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность.

В Законе «О борьбе с коррупцией» не указано, какие меры необходимо принимать, чтобы достаточно бороться с коррупцией и взяточничеством. У организаций нет эталона, к чему стремиться и как выявлять факты взяточничества. Достаточно ли только комиссии или же надо еще что-то. Частные компании вообще считают, что коррупции и взяточничества у них не может быть. Соответственно очень часто проверяющими (прокуратура, КГК, СК) делается вывод о недостаточности принятия мер по противодействию коррупции и ставиться вопрос о привлечении руководителя организации и сотрудников к ответственности.

На вопросы достаточности принятия мер полностью отвечает стандарт ISO 37001. О его эффективности можно судить на основании того, как он был разработан. Согласно рейтингу «Transparency International») наименьший уровень коррупции в Швеции, Норвегии, Дании, Сингапуре. Именно на основе успешного опыта данных стран, которые на собственном примере продемонстрировали, как нужно вести антикоррупционную борьбу, cформулированы требования стандарта ISO 37001.

Таким образом система менеджмента по борьбе со взяточничеством, соответствующая требованиям стандарта ISO 37001, собрала в себе полный набор действенных мер, направленных на борьбу со взяточничеством, тем самым позволяет организации быть уверенной в себе, в своих сотрудниках, а также быть уверенной в отношении партнера, который внедрил у себя данную систему менеджмента.

Как работать со стандартом ISO 37001

Организация должна проводить регулярную оценку рисков коррупции, чтобы определить наиболее уязвимые области. Данный стандарт определяет риск взяточничества в отношении сделок, контрагентов или персонала на определенных должностях.

Таким образом, если организация определила для себя, что определенные должности имеют повышенный риск взяточничества (заместители директора по коммерческим вопросам, начальник отдела снабжения, менеджер по закупкам и т.д.), то организация вводит для них предварительную проверку с целью недопущения взяточничества. Это может быть реализовано, к примеру, в отдельном Положении о предварительной проверке при приеме на работу на указанные должности, где необходимо предусмотреть меры, направленные на снижение данного риска (например, запросить сведения с предыдущего места работы о совершении им коррупционных нарушений, заполнении анкеты, с целью выявления аффилированных лиц и т.д.).

На основании изложенного система менеджмента по борьбе со взяточничеством уже на стадии приема на работу показывает, где могут быть риски, например, после дополнительной проверки выявится ряд аффилированных лиц у сотрудника, который принимается на должность «менеджер по закупкам» и соответственно как одна из мер управления данным риском — это запрет участия в данных закупках данному менеджеру.

На практике, к сожалению, когда случится факт взяточничества, в рамках уже уголовного дела органами следствия и прокуратуры устанавливается, к примеру, аффилированность менеджера по закупкам к определенным участникам тендера, от которых получены взятки.

Аналогичная ситуация и со сделками, если организация определяет для себя коррупционный риск взяточничества в сделках (например, сделки с посредниками), то организация внедряет меры по управлению данным риском, опять же путем разработки Положения о проверке сделок, в которых может предусмотреть порядок проверки посредника, чтобы организация была уверена в том, что посредник не предпримет попыток дачи или получения взяток. В случае если такой механизм не будет предусмотрен, то получается, что организация допускает работу с любыми посредниками, в том числе и с теми, которые уже совершали преступления, связанные со взяточничеством. Либо как вариант управления данным риском (крупные сделки с посредниками) — это усиленный финансовый контроль данной сделки: осуществлять платеж только с одобрения двух лиц либо только с одобрения лица, отвечающего за систему менеджмента по борьбе со взяточничеством.

Таким образом, организация, внедрившая ISO 37001, с помощью мероприятий по управлению рисками, своевременно предупреждает, выявляет и реагирует на факты взяточничества со своей стороны и со стороны других организаций.

Стандарт ISO 37001 предусматривает управление рисками взяточничества даже при получении подарков, приеме на работу, конфликте интересов, проверке сделок и контрагентов, участии в тендерах и получении спонсорской помощи.

Система менеджмента противодействия коррупции по ISO 37001 помогает предотвращать и пресекать взятки, прививать культуру прозрачности и порядочности в корпоративной среде, благодаря адекватной и надлежащей осведомленности и подготовки персонала по вопросам борьбы со взяточничеством (постоянное обучение сотрудников), процессу расследования сведений о возможном взяточничестве.

Вариант 1: организация работает без системы менеджмента по борьбе со взяточничеством, соответствующей требованиям ISO 37001. В этой компании имеются факты предоставления подарков сотрудникам, например, в ходе деловых встреч, командировок. Соответственно в организации не установлены процессы либо Положения, которые регулируют получение и дарение подарков. Организация никак не довела до сотрудников, в каких ситуациях приемлемо дарение либо получение подарков, а в каких — нет. Сотрудники сами определяют для себя, что такое подарок, в каких случаях его можно брать и в каких случаях предоставлять. Отсутствие системы приводит к тому, что в организации один из сотрудников (руководство) в конце концов получает взятку или же предоставляет ее. Итог: В отношении сотрудника возбуждают уголовное дело за совершение коррупционного преступления. Компания, где он работает, привлекается к административной ответственности до 200% от стоимости переданных материальных ценностей. Испорченная репутация.



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Вариант 2: организация работает с внедренной системой менеджмента по борьбе со взяточничеством Организация разрабатывает Положение по получению/дарению подарков, где определяет единый поход к указанным ситуациям: определяет критерии подарка, основания получения; устанавливает систему прозрачности и открытости при получении и дарении подарков (например, ведение реестра). Размещает данное Положение в открытом доступе, для уведомления и ознакомления всех сотрудников. Организация внутреннего/внешнего обучения всех сотрудников (по системе менеджмента по борьбе со взяточничеством), в том числе с изучением данного Положения. В организации разработано Положение об уведомлении о коррупционных нарушениях. Итог: Все сотрудники знают единую политику организации по дарению и получению подарков.

Все сотрудники прошли обучение.

Все сотрудники знают, что необходимо делать в ситуациях с получением/дарением подарков.

Все сотрудники понимают, что такое взятка, знают о процессе уведомления, если им стало известно, что кто-то получил подарок и нарушил внутренние локальные акты.

Безупречная репутация.

В случает работы с контрагентом, у которого внедрена данная система, вы сами уверенны в партнере, в том, что их руководство и сотрудники прекрасно осведомлены о противодействии взяточничества.





Преимущества сертификации ISO 37001 Снижение риска взяточничества и коррупции ISO 37001 позволяет организациям выявлять и снижать риски взяточничества, внедрять средства контроля и оценивать эффективность. Следование простой схеме предотвращает участие сотрудников во взяточничестве. Повышение прозрачности ISO 37001 требует прозрачной политики и процедур по борьбе со взяточничеством, укрепляя доверие между заинтересованными сторонами. Организации получают бо́льшую поддержку заинтересованных сторон, публикуя политику, проводя обучение, а также демонстрируя приверженность и серьезный подход к управлению рисками взяточничества. Улучшенное соблюдение законов и правил ISO 37001 соответствует законам о борьбе с коррупцией во всем мире, что позволяет централизовать усилия по борьбе со взяточничеством. Организации могут работать в нескольких странах с разными законами, следуя единому стандарту ISO 37001. Повышение репутации за счет подтверждения соответствия Сертификация ISO 37001 повышает репутацию организации. Сертифицированная система может привлечь клиентов, инвесторов и сотрудников, которые ценят сильную антикоррупционную культуру. Этот сдвиг в сторону повышения доверия имеет основополагающее значение для формирования культуры этического делового поведения и создания глобальной среды, в которой организации могут процветать честно.

P.S. Плюсы системы менеджмента по борьбе со взяточничеством, предусмотренной стандартом ISO 37001, в принципе даже не требуют каких-то подтверждений или разъяснений, они безусловны.