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Мировые стандарты в антикоррупционном менеджменте
04.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Коррупционные риски могут нанести удар по репутации, финансам и даже существованию компании. Как создать эффективную систему противодействия взяткам и мошенничеству? Международный стандарт ISO 37001 дает универсальный ответ — это готовый набор требований для внедрения антикоррупционного менеджмента. Что такое ISO 37001 и почему его используют в Беларуси, России, Казахстане и других странах? Какие компании уже сертифицировались и какие преимущества получили? Как стандарт помогает не только избежать штрафов, но и повысить доверие клиентов и инвесторов? На эти и другие вопросы ответил для «Про бизнес» Никита Фесько, заместитель директора ООО «СМЦентрГарант», юрисконсульт ООО «СертификатСоюз», Сертифицированный эксперт-аудитор в области систем менеджмента борьбы со взяточничеством (ISO 37001).
Что такое стандарт ISO 37001
— В 2016 г. был опубликован стандарт ISO 37001. Он устанавливает действующие на международном уровне требования, которые компании могут использовать для сертификации своего антикоррупционного менеджмента. Такая сертификация позволяет компаниям эффективно предотвращать коррупцию и бороться с ней, а также подтверждать это обязательство сертификатом соответствия, выданным независимым органом по сертификации. В Беларуси его положения реализуются в
Кто в Беларуси внедрил систему менеджмента по борьбе со взяточничеством
Требования СТБ ISO 37001−2020 являются общими и предназначены для применения ко всем организациям независимо от типа, размера и характера деятельности. Стандарт является «универсальной инструкцией», которую можно применить на любом уровне и в любой сфере. Внедренную систему можно использовать не только для противодействия элементарному взяточничеству, но и для борьбы с мошенничеством, отмыванием денег, «откатами», сговорами и т.д. Кроме того, универсальность стандарта позволяет использовать его и в небольших компаниях, и в корпорациях, в частном бизнесе и в государственных организациях.
На сегодняшний день применения данного стандарта набирает обороты в Беларуси, Казахстане, Узбекистане и России. К примеру, в Беларуси сертифицированные системы менеджмента по борьбе со взяточничеством имеют следующие компании:
Из чего состоит стандарт ISO 37 001
Цель разработки
Для чего нужна система менеджмента по борьбе со взяточничеством
В настоящее время в соответствии со
Руководители организаций, не выполнившие или не в полной мере выполнившие вышеуказанные требования, несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
Таким образом:
В Законе «О борьбе с коррупцией» не указано, какие меры необходимо принимать, чтобы достаточно бороться с коррупцией и взяточничеством. У организаций нет эталона, к чему стремиться и как выявлять факты взяточничества. Достаточно ли только комиссии или же надо еще что-то. Частные компании вообще считают, что коррупции и взяточничества у них не может быть. Соответственно очень часто проверяющими (прокуратура, КГК, СК) делается вывод о недостаточности принятия мер по противодействию коррупции и ставиться вопрос о привлечении руководителя организации и сотрудников к ответственности.
На вопросы достаточности принятия мер полностью отвечает стандарт ISO 37001. О его эффективности можно судить на основании того, как он был разработан. Согласно рейтингу «Transparency International») наименьший уровень коррупции в Швеции, Норвегии, Дании, Сингапуре. Именно на основе успешного опыта данных стран, которые на собственном примере продемонстрировали, как нужно вести антикоррупционную борьбу, cформулированы требования стандарта ISO 37001.
Таким образом система менеджмента по борьбе со взяточничеством, соответствующая требованиям стандарта ISO 37001, собрала в себе полный набор действенных мер, направленных на борьбу со взяточничеством, тем самым позволяет организации быть уверенной в себе, в своих сотрудниках, а также быть уверенной в отношении партнера, который внедрил у себя данную систему менеджмента.
Как работать со стандартом ISO 37001
Организация должна проводить регулярную оценку рисков коррупции, чтобы определить наиболее уязвимые области. Данный стандарт определяет риск взяточничества в отношении сделок, контрагентов или персонала на определенных должностях.
Таким образом, если организация определила для себя, что определенные должности имеют повышенный риск взяточничества (заместители директора по коммерческим вопросам, начальник отдела снабжения, менеджер по закупкам и т.д.), то организация вводит для них предварительную проверку с целью недопущения взяточничества. Это может быть реализовано, к примеру, в отдельном Положении о предварительной проверке при приеме на работу на указанные должности, где необходимо предусмотреть меры, направленные на снижение данного риска (например, запросить сведения с предыдущего места работы о совершении им коррупционных нарушений, заполнении анкеты, с целью выявления аффилированных лиц и т.д.).
На основании изложенного система менеджмента по борьбе со взяточничеством уже на стадии приема на работу показывает, где могут быть риски, например, после дополнительной проверки выявится ряд аффилированных лиц у сотрудника, который принимается на должность «менеджер по закупкам» и соответственно как одна из мер управления данным риском — это запрет участия в данных закупках данному менеджеру.
На практике, к сожалению, когда случится факт взяточничества, в рамках уже уголовного дела органами следствия и прокуратуры устанавливается, к примеру, аффилированность менеджера по закупкам к определенным участникам тендера, от которых получены взятки.
Аналогичная ситуация и со сделками, если организация определяет для себя коррупционный риск взяточничества в сделках (например, сделки с посредниками), то организация внедряет меры по управлению данным риском, опять же путем разработки Положения о проверке сделок, в которых может предусмотреть порядок проверки посредника, чтобы организация была уверена в том, что посредник не предпримет попыток дачи или получения взяток. В случае если такой механизм не будет предусмотрен, то получается, что организация допускает работу с любыми посредниками, в том числе и с теми, которые уже совершали преступления, связанные со взяточничеством. Либо как вариант управления данным риском (крупные сделки с посредниками) — это усиленный финансовый контроль данной сделки: осуществлять платеж только с одобрения двух лиц либо только с одобрения лица, отвечающего за систему менеджмента по борьбе со взяточничеством.
Таким образом, организация, внедрившая ISO 37001, с помощью мероприятий по управлению рисками, своевременно предупреждает, выявляет и реагирует на факты взяточничества со своей стороны и со стороны других организаций.
Стандарт ISO 37001 предусматривает управление рисками взяточничества даже при получении подарков, приеме на работу, конфликте интересов, проверке сделок и контрагентов, участии в тендерах и получении спонсорской помощи.
Система менеджмента противодействия коррупции по ISO 37001 помогает предотвращать и пресекать взятки, прививать культуру прозрачности и порядочности в корпоративной среде, благодаря адекватной и надлежащей осведомленности и подготовки персонала по вопросам борьбы со взяточничеством (постоянное обучение сотрудников), процессу расследования сведений о возможном взяточничестве.
В случает работы с контрагентом, у которого внедрена данная система, вы сами уверенны в партнере, в том, что их руководство и сотрудники прекрасно осведомлены о противодействии взяточничества.
P.S. Плюсы системы менеджмента по борьбе со взяточничеством, предусмотренной стандартом ISO 37001, в принципе даже не требуют каких-то подтверждений или разъяснений, они безусловны.
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Коррупционные риски могут нанести удар по репутации, финансам и даже существованию компании. Как создать эффективную систему противодействия взяткам и...
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