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Литва закрывает границы для легковых авто

04.04.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литовская сторона сообщила о корректировке порядка пересечения границы на легковых автомобилях. Новые правила коснутся автомобилей, которые будут въезжать из Беларуси.

Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, через литовские пункты пропуска на белорусской границе въезд легковых авто частного использования запрещен. При этом для граждан Беларуси, которые возвращаются домой, въезд открыт. Лицам, возвращающимся домой, разрешено следовать транзитом через Литву, но только группами в сопровождении правоохранителей и без остановок.

«Для организации трансфера до границы при возвращении домой из-за рубежа рекомендуем обращаться в посольства или консульства Беларуси в странах пребывания», - говорится в сообщении ГПК.

Напомним, что границы ЕС и Шенгенского пространства были закрыты на 30 дней в связи с опасностью распространения коронавируса с 17 марта. Александр Лукашенко ранее заявлял, что он - против закрытия границ между странами. 

16 марта стало известно, что Россия закрывает границы со странами-соседками, в том числе, и с Беларусью, в связи с распространением нового китайского коронавируса.

 

 
 
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Литовская сторона сообщила о корректировке порядка пересечения границы на легковых автомобилях. Новые правила коснутся автомобилей, которые будут въезжать из...
 
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