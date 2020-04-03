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Фото состояния газона на стадионе в Витебске: поле без снега и в хорошем состоянии
03.04.2020 19:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В распоряжении Tribuna.com оказались фото состояния газона на стадионе в Витебске, где 5 апреля должен был пройти матч
Сегодня «Прессбол» сообщил о том, что из-за коронавируса игра
Позже АБФФ со ссылкой на ходатайство «Витебска»
Напомним, в воскресенье в Витебске ожидается «+8». Судя по фото, состояние газона также находится в удовлетворительном состоянии.
После сообщения о переносе игры директор «Витебска» Николай Вайтюховский не стал подтверждать причину переноса игры именно из-за коронавируса в Витебске. На вопрос нашего журналиста о том, связан ли перенос встречи с эпидимиологической ситуацией в городе,
На данный момент в Минске 190 случаев коронавируса, на втором месте – Витебщина с ее 89 случаями, в Минской области заразившихся 50 человек. На Гомельщине 13 случаев, Гродненщине – 6, Могилевщине – 2, на Брестчине один.
4 человека умерло, 2 из них – в Витебске.
Всего в Беларуси на сегодня 351 случай инфицирования коронавирусом. В основном коронавирус регистрируют у людей в возрасте от 25 до 64 лет.
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В распоряжении Tribuna.com оказались фото состояния газона на стадионе в Витебске, где 5 апреля должен был пройти матч «Витебск» – «Смолевичи».
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