Пять популярных увлажнителей воздуха, которые сейчас продают в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Из-за ситуации с распространяющейся по миру коронавирусной инфекцией некоторые компании позволили своим сотрудникам работать удаленно из дома — в том числе в Беларуси. По нашей информации, на этом фоне в некоторых магазинах подскочили продажи увлажнителей воздуха. Рассказываем о пяти моделях, которые сейчас выбирают чаще всего.



Фото: pixabay.com

Устройства мы выбирали так. Открыли сервисы Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет» и отсортировали аппараты по популярности в нашем регионе. Ниже — кратко о характеристиках и других особенностях первой пятерки.

В инструкции к одному из названных ниже устройств говорится, что человек чувствует себя комфортно, когда влажность в помещении находится на уровне от 40 до 60%. При этом недостаток влажности «приводит к высыханию слизистых оболочек, что способствует распространению инфекций и заболеваний дыхательных путей».

Подчеркнем, что это не медицинское устройство. Насколько увлажнитель эффективен для профилактики заболевания новым коронавирусом, неизвестно, так как исследования такого рода не проводились. Но связь между абсолютной влажностью и эффективностью распространения вируса гриппа действительно доказана экспериментально .



Фото: polar.ru

Это ультразвуковой увлажнитель воздуха, то есть прибор испускает видимую струйку прохладного пара при помощи ультразвука. Устройства хватает для помещений площадью до 60 квадратных метров, при этом увлажнитель может непрерывно работать до 40 часов.

Из других характеристик: расход воды — 400 мл/ч, объем резервуара для жидкости — шесть литров. Для более удобного управления в устройство встроен экран, в активе также керамический фильтр очистки воды, функция автоматического отключения (до 12 часов), ночной режим и поддержание заданного уровня влажности.





Не менее популярная модель, работающая несколько иначе. На официальном сайте одного из фирменных магазинов Xiaomi в Беларуси принцип работы прибора описывается так: при помощи вентилятора, расположенного сзади, воздух попадает в мойку. Там он проходит через систему вращающихся влажных дисков, на которых оседают пыль, микрочастицы и примеси. Далее вода испаряется естественным путем, увлажняя воздух.

Краткие характеристики девайса: обслуживаемая площадь — 36 квадратных метров, расход воды — 240 мл/ч, емкость резервуара — четыре литра. Управление электронное, как бонус — возможность настройки через приложение на смартфоне. В наличии также три скорости работы и функция автоматического отключения.



Фото: Philips

Это ультразвуковой увлажнитель (и очиститель), предназначенный для помещений площадью не более 44 квадратных метров. Устройство расходует до 300 мл воды в час и оснащается встроенным резервуаром объемом два литра. Управление идет через кнопки в верхней части агрегата.

Производитель делает акцент на технологии NanoCloud. Благодаря ей, во всяком случае по словам компании, увлажнитель «не создает мокрые пятна на полу и других поверхностях, при этом снижая риск распространения бактерий на 99%». В активе также ночной режим работы, при котором все индикаторы, кроме индикатора скорости, отключаются. Ожидаемо, в аппарате есть функция автоматического поддержания заданного уровня влажности.



Фото: YouTube/iXBT.com

Ультразвуковой увлажнитель, предназначенный для работы в помещениях площадью до 35 квадратных метров. На месте и другие важные функции вроде регулировки интенсивного испарения, ночного режима, таймера автоматического отключения, а также режима непрерывной работы до 12 часов.

Из других особенностей: расход воды — не более 350 мл/ч, емкость резервуара — четыре литра, управление — электронными клавишами. Есть небольшой экран.

Один из самых бюджетных аппаратов в подборке. Он ультразвукового типа, может работать в помещениях до 40 квадратных метров, потребляет не более 300 миллилитров воды в час и способен непрерывно работать до десяти часов подряд. А еще у него есть фильтр предварительной очистки крупных фрагментов пыли, защищающий компоненты прибора от загрязнений.