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Суд в Москве закрыл крупный торговый центр, которым владеют белорусы, за продажи в нерабочую неделю
04.04.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Дорогомиловский суд Москвы приостановил на 30 суток работу торгового центра «Горбушкин двор» на западе города. На его территории работали объекты, которым запрещено было функционировать во время нерабочей недели.
Суд вынес решение 2 апреля. Как передает
Кроме того, в «Горбушке» зафиксировали скопление людей, что создает угрозу распространения заболевания.
Напомним, что владельцам "горбушки" считаются белорусы отец и сын Хотины, хотя есть сведения, что формально бизнес уже не их.
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Дорогомиловский суд Москвы приостановил на 30 суток работу торгового центра «Горбушкин двор» на западе города. На его территории работали объекты, которым...
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