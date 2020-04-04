Суд в Москве закрыл крупный торговый центр, которым владеют белорусы, за продажи в нерабочую неделю

«Интерфакс» , владелец не выполнил «санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». В ТЦ продолжали работать некоторые торговые павильоны, функционирование которых временно запрещалось. В качестве примера приводятся магазины электроники. Суд вынес решение 2 апреля. Как передает, владелец не выполнил «санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, в том числе новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». В ТЦ продолжали работать некоторые торговые павильоны, функционирование которых временно запрещалось. В качестве примера приводятся магазины электроники.





Кроме того, в «Горбушке» зафиксировали скопление людей, что создает угрозу распространения заболевания.





Напомним, что владельцам "горбушки" считаются белорусы отец и сын Хотины, хотя есть сведения, что формально бизнес уже не их.