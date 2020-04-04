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В Китае почтили память жертв COVID-19
04.04.2020 12:38 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ Китае, который стал первым, кому удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом,
Сейчас в стране сняли большую часть ограничений, возобновились авиаперелеты. Излечились от болезни 94% жителейТакие данные представлены в отчете Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, сообщает "Синьхуа". По данным на 3 апреля, в общей сложности 76751 пациент выписался из больниц после выздоровления от коронавируса, говорится в ежедневном отчете комитета. Всего в стране было зарегистрировано 81639 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 3326 человек скончались от этой болезни.
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Во второй половине апреля Китай планирует запустить космический спутник "Ухань", названный в честь победы над коронавирусом.
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В Китае, который стал первым, кому удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом, сегодня почтили память жертв COVID-19. По всей стране приспущены флаги. Так же...
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