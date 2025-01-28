Рубль на взлете: почему курс доллара в Беларуси стал падать

Источник материала: ProBusiness





В конце прошлого года белорусский рубль постоянно бросало в крайности : он то неделями падал к доллару, то неделями укреплялся. Вызвано это было разными факторами — от экономических до геополитических. Сейчас рубль в очередной раз «на подъеме» . Портал «Про бизнес» попросил сертифицированного финансового аналитика Александра Шкута объяснить, в каком состоянии валютный рынок, как белорусский рубль будет вести себя дальше, а главное — какую стратегию лучше выбрать бизнесу, чтобы минимизировать последствия волатильности национальной валюты.



Александр Шкут

Сертифицированный финансовый аналитик, член CFA Institute

«Прошлогодняя волатильность была временной»

— Белорусский рубль на текущий момент стабилизировался после снижения в конце прошлого года. На снижение курса оказали два основных фактора. Первый — рост золотовалютных резервов (в декабре они увеличились на $ 206 миллионов). Это значит, что Нацбанк либо закупал валюту с рынка, либо каким-то другим образом пополнял резервы, а в итоге снизил валютную ликвидность в конце прошлого года. Естественно, такие действия регулятора повлияли на курс.

Второй фактор — это американские санкции от уходящей администрации Байдена против нефтегазового сектора в России. Санкции были введены в январе 2025-го, однако психологическое влияние на рынок оказали в декабре прошлого года, ведь о них было уже известно, правда, без деталей. Так или иначе, это повлияло на курс. Однако уже в январе мы увидели стабилизацию, поскольку к любым санкциям участники рынка быстро подстраиваются. Так что прошлогодняя волатильность была временной.

Если же говорить про текущий год, то каких-то предпосылок для очень существенного ослабления курса белорусского рубля нет. Вероятнее всего, из-за различных геополитических новостей мы будем видеть в этом году высокую волатильность, и курс рубля может в моменте существенно уходить как вверх, так и вниз. Естественно, если не будет происходить что-то, что фундаментально изменит ситуацию в экономике. Среднегодовой курс должен быть в пределах текущих значений. Возможно, чуть выше. Наиболее вероятно незначительное ослабление — в диапазоне 3,5−3,6 рубля за доллар. Но, повторюсь, это в случае, если фундаментальным образом не изменится ситуация с экономикой и не прилетит какой-то неожиданный черный лебедь.





Какую стратегию выбрать бизнесу

Основной принцип для бизнеса при работе с валютой, когда он регулирует свою валютную позицию (кредиты, займы или какие-то другие обязательства) — любые обязательства должны соответствовать доходам бизнеса. Если бизнес имеет какую-то выручку в валюте, то целесообразно в этой валюте брать кредиты и займы. То есть, чтобы минимизировать валютный риск, обязательства и доходы должны быть в одной и той же валюте. И не важно — это российские рубли, белорусские рубли, евро или доллары. Важно правильно выбрать валюту обязательств. Это позволяет эффективно регулировать валютную позицию.

Давайте рассмотрим две ситуации: