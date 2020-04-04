На борьбу с COVID-19 Мадонна пожертвовала $1 млн

Американская поп-певица Мадонна пожертвовала один миллион долларов на работу по разработке лекарства от коронавируса.









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Певица заявила, что "направляет огромную благодарность и силы" медикам, ученым и специалистам по оказанию первой помощи. Средства она отправит в фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарства для предотвращения заражения и лечения COVID-19".





"Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп и всех наших друзей и семей", - написала она на своем сайте.





Ранее стало известно о том, что коронавирусной инфекцией нового типа вместе со своим сыном переболела американская певица Pink. Чтобы поддержать медиков, которые борются с пандемией COVID-19, она также перевела двум медицинским учреждениям по 500 тысяч долларов.





По данным на настоящее время, всего в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, более 60 тысяч человек скончались.



