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На борьбу с COVID-19 Мадонна пожертвовала $1 млн
04.04.2020 18:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
По последним данным, в мире инфицировано коронавирусом более миллиона человек, более 60 тысяч человек скончались.
Американская поп-певица Мадонна пожертвовала один миллион долларов на работу по разработке лекарства от коронавируса.
© AFP 2020 / Michael loccisano
Певица заявила, что "направляет огромную благодарность и силы" медикам, ученым и специалистам по оказанию первой помощи. Средства она отправит в фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарства для предотвращения заражения и лечения COVID-19".
"Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп и всех наших друзей и семей", - написала она на своем сайте.
Ранее стало известно о том, что коронавирусной инфекцией нового типа вместе со своим сыном переболела американская певица Pink. Чтобы поддержать медиков, которые борются с пандемией COVID-19, она также перевела двум медицинским учреждениям по 500 тысяч долларов.
По данным на настоящее время, всего в мире зафиксировано уже более одного миллиона случаев заражения, более 60 тысяч человек скончались.
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По последним данным, в мире инфицировано коронавирусом более миллиона человек, более 60 тысяч человек скончались.
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