Школьникам продлили весенние каникулы до 13 апреля

Источник материала: Горецкий вестник

Весенние каникулы у школьников будут продлены на одну неделю. Такое решение принял Александр Лукашенко. За парты они вернутся в понедельник, 13 апреля.





Накануне Лукашенко сообщил, что, скорее всего, примет решение о продлении весенних школьных каникул.

«Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины — это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет», — подчеркнул глава государства.