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Игорь Петришенко: российская компания поставит в Беларусь 30 тыс. тестов на коронавирус

04.04.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Петришенко: российская компания поставит в Беларусь 30 тыс. тестов на коронавирус

Российская компания поставит Беларуси порядка 30 тыс. тест-систем на коронавирус COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал вице-премьер белорусского правительства Игорь Петришенко.

При этом Игорь Петришенко сообщил, что Россия по собственной инициативе поставит Беларуси 10 тыс. тест-систем собственного производства. По словам вице-премьера, в первую очередь эти тесты будут использоваться для проверки водителей-дальнобойщиков, а также российских граждан, находящихся на отдыхе в белорусских санаториях.

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Российская компания поставит Беларуси порядка 30 тыс. тест-систем на коронавирус COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал вице-премьер белорусского...
 
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