МГУ имени Кулешова проведет День открытых дверей в онлайн

Источник материала: Горецкий вестник

11 апреля День открытых дверей в формате онлайн проведёт МГУ имени А.А. Кулешова.

Трансляция Дня открытых дверей будет вестись онлайн в социальной сети ВКонтакте (официальная группа университета) с 11:00 до 12:30. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы, касающиеся особенностей вступительной кампании в 2020 году, руководству университета, деканам всех факультетов, ответственному секретарю приёмной комиссии. По словам ректора университета, профессора Дениса Дука, трансляция Дня открытых дверей онлайн организована для того, чтобы абитуриенты могли узнать о специальностях, на которые в этом году осуществляется набор, а также о том, куда и когда следует подавать документы.