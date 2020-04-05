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МГУ имени Кулешова проведет День открытых дверей в онлайн

05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

11 апреля День открытых дверей в формате онлайн проведёт МГУ имени А.А. Кулешова.

Трансляция Дня открытых дверей будет вестись онлайн в социальной сети ВКонтакте (официальная группа университета) с 11:00 до 12:30. Абитуриенты и их родители смогут задать вопросы, касающиеся особенностей вступительной кампании в 2020 году, руководству университета, деканам всех факультетов, ответственному секретарю приёмной комиссии. По словам ректора университета, профессора Дениса Дука, трансляция Дня открытых дверей онлайн организована для того, чтобы абитуриенты могли узнать о специальностях, на которые в этом году осуществляется набор, а также о том, куда и когда следует подавать документы.

По окончанию трансляции (в 12:40) абитуриентам будет предложено ознакомиться с университетом, посетить аудитории и лаборатории посредством виртуальной экскурсии. Вопросы все желающие смогут задать заранее (их можно будет прислать на адрес электронной почты biryukov@msu.by, или же оставить в социальных сетях, на страницах МГУ имени А.А. Кулешова ВКонтакте и Facebook), а также во время трансляции в комментариях под видео.


 
 
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  11 апреля День открытых дверей в формате онлайн проведёт МГУ имени А.А. Кулешова. Трансляция Дня открытых дверей будет вестись онлайн в социальной сети ВКонтакте...
 
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