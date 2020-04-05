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МГУ имени Кулешова проведет День открытых дверей в онлайн
05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
11 апреля День открытых дверей в формате онлайн проведёт МГУ имени А.А. Кулешова.
Трансляция Дня открытых дверей будет вестись онлайн
По окончанию трансляции (в 12:40) абитуриентам будет предложено ознакомиться с университетом, посетить аудитории и лаборатории посредством виртуальной экскурсии. Вопросы все желающие смогут задать заранее (их можно будет прислать на адрес электронной почты
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11 апреля День открытых дверей в формате онлайн проведёт МГУ имени А.А. Кулешова. Трансляция Дня открытых дверей будет вестись онлайн в социальной сети ВКонтакте...
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