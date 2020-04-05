«Никакой паники не было». 39 жителей одного из поселков Гомельской области положили в «инфекционку»

Источник материала: Tut.by

В инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы 2 апреля под наблюдение врачей поместили 39 человек из поселка Коммунар. Об этом сообщает издание «Авангард». Все эти люди — контакты первого уровня школьника, который занимался в гомельской СДЮШОР № 4. Здесь у тренеров зарегистрировали два случая пневмонии с предварительным положительным тестом на коронавирус.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— В целях принятия профилактических мер и проведения противоэпидемических мероприятий мы совместно с районным центром гигиены и эпидемиологии отработали все возможные контакты, — рассказала главврач ЦРБ в Беда-Кошелево Жанна Евтухова. — Было выявлено и направлено на карантин 39 человек. Все госпитализированные чувствуют себя хорошо. Находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. У всех взяли необходимые анализы, организовано их лабораторное обследование.

Специалист отметила «должное родителям детей».

— Никакой паники не было. Все в этой непростой ситуации проявили сознательность, вели себя спокойно, помогали успокоить детей. Поймите, что именно такие меры — вовремя установить контакты, изолировать их, взять под наблюдение — помогают, в случае подтверждения диагноза — оказать своевременную квалифицированную помощь и остановить распространение инфекции.

По данным Минздрава на 3 апреля, в целом по стране было зарегистрировано 351 случай инфицирования коронавирусом, в том числе с Гомельской области — 13. По состоянию на 4 апреля число инфицированных по стране выросло до 440 человек. Но разбивку по регионам в Минздраве не озвучивали.