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«Никакой паники не было». 39 жителей одного из поселков Гомельской области положили в «инфекционку»
05.04.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы 2 апреля под наблюдение врачей поместили 39 человек из поселка Коммунар. Об этом
— В целях принятия профилактических мер и проведения противоэпидемических мероприятий мы совместно с районным центром гигиены и эпидемиологии отработали все возможные контакты, — рассказала главврач ЦРБ в Беда-Кошелево Жанна Евтухова. — Было выявлено и направлено на карантин 39 человек. Все госпитализированные чувствуют себя хорошо. Находятся под постоянным наблюдением медицинских работников. У всех взяли необходимые анализы, организовано их лабораторное обследование.
Специалист отметила «должное родителям детей».
— Никакой паники не было. Все в этой непростой ситуации проявили сознательность, вели себя спокойно, помогали успокоить детей. Поймите, что именно такие меры — вовремя установить контакты, изолировать их, взять под наблюдение — помогают, в случае подтверждения диагноза — оказать своевременную квалифицированную помощь и остановить распространение инфекции.
По данным Минздрава на 3 апреля, в целом по стране было
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В инфекционное отделение Буда-Кошелевской больницы 2 апреля под наблюдение врачей поместили 39 человек из поселка Коммунар. Все эти люди - контакты первого уровня...
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