В Британии из-за коронавируса из тюрем выпустят примерно 4 000 заключенных

В Минюсте Британии отметили, что будут освобождать "преступников низкого риска". Осужденные за насильственные правонарушения и преступления сексуального насилия останутся за решеткой.





В ведомстве также подчеркнули, что права на досрочное освобождение не будет у осужденных за нарушения, связанные с пандемией COVID-19, в частности, такие как кашель на сотрудников чрезвычайных служб или похищение средств индивидуальной защиты.





Освобожденных заключенных будут отслеживать с помощью электронных устройств, требуя от них оставаться дома.





По последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали 42 479 случаев инфицирования коронавирусом: 4 313 человек умерли, 215 - выздоровели.