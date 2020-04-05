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В Британии из-за коронавируса из тюрем выпустят примерно 4 000 заключенных

05.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Великобритании досрочно уволят и тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

В Минюсте Британии отметили, что будут освобождать "преступников низкого риска". Осужденные за насильственные правонарушения и преступления сексуального насилия останутся за решеткой.

В ведомстве также подчеркнули, что права на досрочное освобождение не будет у осужденных за нарушения, связанные с пандемией COVID-19, в частности, такие как кашель на сотрудников чрезвычайных служб или похищение средств индивидуальной защиты.

Освобожденных заключенных будут отслеживать с помощью электронных устройств, требуя от них оставаться дома.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Великобритании зафиксировали 42 479 случаев инфицирования коронавирусом: 4 313 человек умерли, 215 - выздоровели.
 
 
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В Великобритании досрочно уволят и тюрем примерно 4 тысячи заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со...
 
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