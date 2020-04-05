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"Вымушаная самаізаляцыя". Баннер на пустующем фан-секторе БАТЭ
05.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Фанаты БАТЭ подготовили баннер к матчу чемпионата Беларуси с "Рухом" (1:0).
Болельщики борисовчан приостановили активность и перестали посещать встречи из-за пандемии коронавируса. Баннер был вывешен на пустующем фан-секторе.
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Фанаты БАТЭ подготовили баннер к матчу чемпионата Беларуси с "Рухом" (1:0).
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