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"Вымушаная самаізаляцыя". Баннер на пустующем фан-секторе БАТЭ

05.04.2020 09:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фанаты БАТЭ подготовили баннер к матчу чемпионата Беларуси с "Рухом" (1:0).

Болельщики борисовчан приостановили активность и перестали посещать встречи из-за пандемии коронавируса. Баннер был вывешен на пустующем фан-секторе.
 
 
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Фанаты БАТЭ подготовили баннер к матчу чемпионата Беларуси с "Рухом" (1:0).
 
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