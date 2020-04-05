Депутат предложил привлекать к ответственности тех, кто распространяют слухи о COVID-19. Лукшенко - первый в очереди?

















Депутат считает, что люди, которые сознательно распространяют в соцсетях фальшивые новости и намеренно дезинформируют граждан о ситуации с коронавирусом, должны нести за это ответственность, как административную, так и уголовную.





«Самое отвратительное, что они капитализируют людской страх, банально зарабатывают на нем деньги. Слухи распространяются как вирус и порождают панику. Противостоять этому должны системная работа Минздрава в части информирования населения и жесткая принципиальная позиция Мининформа. Она заключается в том, чтобы инициировать уголовные и административные дела», – сказал парламентарий.





Он отметил, что законодательные рычаги для этого имеются, а главной, курирующей и определяющей здесь должна быть позиция Минздрава и Мининформа.





«Нужно быть максимально открытыми и оперативно реагировать на любое лживое сообщение о тяжелой ситуации в каком-либо регионе или больнице», – добавил Марзалюк.





Впрочем, и первоисточник проблемы Марзалюк увидел, но не назвал. Депутат подчеркнул, что единственным способом, чтобы противостоять фейкам является предоставление частой и оперативной информации. По нашему мнение, именно Минздрав стл причиной волны слухов и паники, когда не предоставлял информацию, когда предоставлял ложную информацию, когда манипулировал данными.





Ну а про "доктора Лукашенко", который настойчиво "лечит" страну дедовскими байками, даже говорить не хочется. Но если Марзалюк искренен в своем требовании, то предлагаем начать с разоблачения сказок дедушки Лукашенко.



