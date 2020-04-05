Могилевские медики: Лавсановская больница — почти пуста, детская — тоже, в инфекционной — треть пациентов

выложили в сеть репортаж с опровержением. А журналисты побывали в детской областной больнице и Могилевской больнице № 1. Сотрудники инфекционной больницы даже сняли ис опровержением. А журналисты побывали в детской областной больнице и Могилевской больнице № 1.





Радио Могилев . Могилевская больница номер один, так называемая «лавсановская» почти опустела. В стационаре, который рассчитан на 740 коек, в субботу, 4 апреля было около полусотни пациентов. Медики не понимают, почему распространяется информация о перегруженности больницы больными, сообщает





Областная детская больница в эти дни также почти пуста. По словам главного врача Игоря Каско, в инфекционных отделениях — только треть пациентов. С пневмониями — 14 детей, у всех из них болезнь протекает с средней или легкой форме. Детей с коронавирусной инфекцией в больнице нет, как нет в реанимации на искусственной вентиляции легких больных с пневмонией.





Напомним, что в Могилевской области пока только четверо больных с коронавирусом. Но не будили б лихо.