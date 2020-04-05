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Могилевские медики: Лавсановская больница — почти пуста, детская — тоже, в инфекционной — треть пациентов

05.04.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевские медики возмущены ложной информацией, которая появляется в интернете относительно положения в больницах.

Сотрудники инфекционной больницы даже сняли и выложили в сеть репортаж с опровержением. А журналисты побывали в детской областной больнице и Могилевской больнице № 1.

Могилевская больница номер один, так называемая «лавсановская» почти опустела. В стационаре, который рассчитан на 740 коек, в субботу, 4 апреля было около полусотни пациентов. Медики не понимают, почему распространяется информация о перегруженности больницы больными, сообщает Радио Могилев.

Областная детская больница в эти дни также почти пуста. По словам главного врача Игоря Каско, в инфекционных отделениях — только треть пациентов. С пневмониями — 14 детей, у всех из них болезнь протекает с средней или легкой форме. Детей с коронавирусной инфекцией в больнице нет, как нет в реанимации на искусственной вентиляции легких больных с пневмонией.

Напомним, что в Могилевской области пока только четверо больных с коронавирусом. Но не будили б лихо.
 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевские медики возмущены ложной информацией, которая появляется в интернете относительно положения в больницах.
 
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