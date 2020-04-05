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Профсоюзы окажут материальную помощь медикам, которые «работают на передовой»

05.04.2020 10:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федерация профсоюзов Беларуси материально поддержит медиков, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ФПБ.


Фото с сайта minsknews.by

Ранее Александр Лукашенко поручил, чтобы ФПБ «продумала, как поддержать и оказать помощь самым уязвимым категориям медиков, тем, кто на передовой».

— Надо сказать, что поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Это помощь в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты — от масок и перчаток до защитных медицинских костюмов. Мы уже закупили 14 тысяч таких костюмов, все они распределяются между регионами. Первая партия направлена в Витебскую инфекционную больницу, — отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. -

Вместе с тем, по словам Орды, сегодня необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19.

— И профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам. Президент поддержал эту инициативу. Это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов для тех, кто сейчас работает на передовой, — отметил глава ФПБ.

 
 
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Поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом.
 
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