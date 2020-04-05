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Роналду заработает миллиард евро за карьеру первым из футболистов. Это случится в этом сезоне
05.04.2020 10:48 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Ювентуса»
35-летний капитан сборной Португалии, несмотря на отказ от части зарплаты из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса, все-таки станет третьим действующим спортсменом, заработавшим миллиард евро.
До него это удалось лишь гольфисту
Отказ от 4,24 млн долларов не сильно повлияет на общий доход Роналду, который годом ранее заработал 109 миллионов, 65 млн из которых – зарплата и бонусы.
В 2019-м он стал вторым самым высокооплачиваемым футболистом мира (после Лионеля Месси) и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов во всех видах спорта.
Даже если в Серии А решат урезать зарплаты на 30%, и зарплата Роналду снизится на 20 миллионов долларов, он все равно останется одним из самых высокооплачиваемых игроков в мире с доходом 46 млн долларов в год только от зарплаты и бонусов.
Вместе с деньгами за рекламу от Nike, а также доходами от продажи нижнего белья, обуви и одеколона CR7 он может заработать еще 45 млн, а общий доход за год составит 91 млн долларов, что и позволит ему перешагнуть за миллиард евро.
Роналду ранее играл за «Спортинг»,
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в этом сезоне станет первым футболистом в истории, заработавшим миллиард евро за карьеру, утверждает Forbes.
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