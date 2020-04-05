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«План Б»: Беларусь готова провести бой Хабиба и Фергюсона на своей территории
05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Еще до
«Все возможное с нашей стороны было сделано – мы обратились с предложением провести бой в Минске, так что теперь решение за руководством UFC. Я все же думаю, что шансов не очень много, потому что до 18 апреля осталось мало времени», – сообщил глава Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков порталу
Он добавил, что в случае положительного ответа от UFC, все будет быстро организовано, «поддержка со стороны государства у нас есть».
«Уайт выслушал, поблагодарил за предложение и заверил, что Минск является планом Б. Мы в ожидании официального подтверждения, но пока не ясно, когда оно выйдет», – добавил Корольков, уточнив, что Нурмагомедов приглашен в Минск осенью в качестве гостя российско-белорусского турнира.
Ранее Тони Фергюссон предложил
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Директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что еще до отмены боя, в UFC была подана заявка со стороны...
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