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«План Б»: Беларусь готова провести бой Хабиба и Фергюсона на своей территории

05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Еще до официальной отмены боя Хабиб – Фергюссон, Беларусь подала в UFC заявку на право стать альтернативной площадкой для бойцов.

«Все возможное с нашей стороны было сделано – мы обратились с предложением провести бой в Минске, так что теперь решение за руководством UFC. Я все же думаю, что шансов не очень много, потому что до 18 апреля осталось мало времени», – сообщил глава Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков порталу «Sputnik Беларусь».

Он добавил, что в случае положительного ответа от UFC, все будет быстро организовано, «поддержка со стороны государства у нас есть».

«Уайт выслушал, поблагодарил за предложение и заверил, что Минск является планом Б. Мы в ожидании официального подтверждения, но пока не ясно, когда оно выйдет», – добавил Корольков, уточнив, что Нурмагомедов приглашен в Минск осенью в качестве гостя российско-белорусского турнира.

Ранее Тони Фергюссон предложил лишить титула российского бойца смешанного стиля, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Сам Хабиб в конце марта высказывал недовольство в адрес UFC из-за неопределенности с местом проведения боя. Когда масштабы коронавируса и его последствий стали яснее, борец сам выступил за соблюдение режима, тренировки дома и возможный бой в России.



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Теги: Минск
 
 
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Директор Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств Максим Корольков заявил, что еще до отмены боя, в UFC была подана заявка со стороны...
 
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