Хроника коронавируса: Италия остается лидером по смертности, но по числу зараженных ее обошла Испания

По данным на утро часов 5 апреля, в мире зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 64 тысячи человек, выздоровели — более 247 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).
Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США — 312 тысяч человек, умерли более 8,4 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп направил в Нью-Йорк, который является очагом пандемии тысячу военнослужащих для оказания помощи местным властям.
В Европе лидером по количеству зараженных является Испания (126,1 тысяч человек), на втором месте Италия (124,1 тысяч человек), на третьем Германия (96 тысяч человек), на четвертом Франция (90,8 тысяч человек).
Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения — 82 тысячи человек, из них 77,1 тысяча человек выздоровели.
Лидером по смертности зараженных коронавирусом по-прежнему остается Италия: 15,3 тысячи человек. Но втором месте Испания — 11,9 тысячи человек, на третьем США (8,4 тысячи человек).
Среди наших соседей наиболее сложная ситуация в России: зафиксировано 4731 случаев заражения, 43 человека умерли, 333 — поправились. Большинство регионов страны ввело режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку — не далее 100 м от дома.
В Польше 3267 случаев заражения, 79 человек скончались, 116 выздоровели. В Украине 1225 зараженных, 32 человека умерли, 25 — выздоровели. В Литве 811 случаев заражения, умерли 11 человек, семь — поправились. В Латвии 509 случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер и один выздоровел.
В Беларуси, по последним официальным данным, которые были озвучены в субботу, число инфицированных коронавирусом выросло до 440 человек. В больницах находятся 394 человека с коронавирусом, 41 человек выздоровел. По данным Минздрава скончались пять пациентов с коронавирусом. По нашим подсчетам — не менее шести.