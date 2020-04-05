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Хроника коронавируса: Италия остается лидером по смертности, но по числу зараженных ее обошла Испания

05.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным на утро часов 5 апреля, в мире зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 64 тысячи человек, выздоровели — более 247 тысяч человек, свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса (США).


Фото: Reuters
  • Лидером по числу подтвержденных случаев остаются США — 312 тысяч человек, умерли более 8,4 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп направил в Нью-Йорк, который является очагом пандемии тысячу военнослужащих для оказания помощи местным властям.
  • В Европе лидером по количеству зараженных является Испания (126,1 тысяч человек), на втором месте Италия (124,1 тысяч человек), на третьем Германия (96 тысяч человек), на четвертом Франция (90,8 тысяч человек).
  • Китай, где началась пандемия, откатился на шестое место по числу случаев заражения — 82 тысячи человек, из них 77,1 тысяча человек выздоровели.
  • Лидером по смертности зараженных коронавирусом по-прежнему остается Италия: 15,3 тысячи человек. Но втором месте Испания — 11,9 тысячи человек, на третьем США (8,4 тысячи человек).
  • Среди наших соседей наиболее сложная ситуация в России: зафиксировано 4731 случаев заражения, 43 человека умерли, 333 — поправились. Большинство регионов страны ввело режим самоизоляции для всего населения. На улицу можно выйти для похода за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку — не далее 100 м от дома.
  • В Польше 3267 случаев заражения, 79 человек скончались, 116 выздоровели. В Украине 1225 зараженных, 32 человека умерли, 25 — выздоровели. В Литве 811 случаев заражения, умерли 11 человек, семь — поправились. В Латвии 509 случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер и один выздоровел.
  • В Беларуси, по последним официальным данным, которые были озвучены в субботу, число инфицированных коронавирусом выросло до 440 человек. В больницах находятся 394 человека с коронавирусом, 41 человек выздоровел. По данным Минздрава скончались пять пациентов с коронавирусом. По нашим подсчетам — не менее шести.
 
 
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По данным на 11 часов 5 апреля, в мире зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 64 тысячи человек, выздоровели - более 247...
 
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