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Нарушителей самоизоляции теперь могут принудительно госпитализировать

05.04.2020 11:14 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нарушителей самоизоляции теперь могут принудительно госпитализировать

Власти утвердили инструкцию о порядке взаимодействия госорганов для обеспечения соблюдения мер самоизоляции лицами, прибывшими в Беларусь из стран, в которых зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Совместное постановление Минздрава, МВД и Госпогранкомитета № 27/73/4 от 2 апреля опубликовал Национальный правовой портал. 

Напомним, что ранее правительство ввело обязательную самоизоляцию данной категории граждан в течение 14 дней. Также Минздрав утвердил правила поведения в данной ситуации.

Опираясь на совместную инструкцию, МВД на основании предоставляемых данных Госпогранкомитета о пересечении границы, будет формировать списки лиц, которые прибыли из стран, где регистрируются случаи заражения коронавирусом.

При этом граждане обязаны указывать адреса регистрации, а также пребывания. До 11:00 эти сведения будут передавать Минздраву, который до 12:00 предоставит их в главные управления исполкомов по здравоохранению, а также территориальные центры гигиены и эпидемиологии.

Оценка по соблюдению требования самоизоляции возложена на местные центры гигиены и эпидемиологии. Как сообщается в документе, «Посещение проводится без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими лицами либо совместно проживающими с ними лицами путём их устного опроса или иным способом».

Однако если человек, который должен находиться на самоизоляции, будет отсутствовать по месту жительства или же он нарушит правила самоизоляции, то центры гигиены и эпидемиологии вместе с милицией предпримут меры для установления его места нахождения, а также причин несоблюдения самоизоляции. 

Санстанция должна рассмотреть вопрос о применении специальных мер для оказания медпомощи в течение одного рабочего дня. Они предусмотрены законом о предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, ВИЧ. В одном из пунктов документа допускается принудительная госпитализация, а также лечение.

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Власти утвердили инструкцию о порядке взаимодействия госорганов для обеспечения соблюдения мер самоизоляции лицами, прибывшими в Беларусь из стран, в которых...
 
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