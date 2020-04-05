Генсек БФФ Сергей Жардецкий: в настоящее время нет причин для приостановки чемпионата Беларуси

"Мы анализируем ситуацию ежедневно и полностью доверяем нашей системе здравоохранения. В настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с соответствующими властями в Беларуси, понимаем, что наша лига может продолжать функционировать на данный момент. Ситуация в Беларуси на самом деле не настолько критична, чтобы закрыть турнир.





Учитывая, что посещаемость составляет в среднем чуть более 1000 болельщиков, пытаемся расположить людей на определенном расстоянии друг от друга.