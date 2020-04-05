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Генсек БФФ Сергей Жардецкий: в настоящее время нет причин для приостановки чемпионата Беларуси

05.04.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь БФФ Сергей Жардецкий заявил, что в настоящее время нет причин для приостановки чемпионата Беларуси в связи со вспышкой коронавируса в мире.

"Мы анализируем ситуацию ежедневно и полностью доверяем нашей системе здравоохранения. В настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с соответствующими властями в Беларуси, понимаем, что наша лига может продолжать функционировать на данный момент. Ситуация в Беларуси на самом деле не настолько критична, чтобы закрыть турнир.

Учитывая, что посещаемость составляет в среднем чуть более 1000 болельщиков, пытаемся расположить людей на определенном расстоянии друг от друга.
 
 
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Генеральный секретарь БФФ Сергей Жардецкий заявил, что в настоящее время нет причин для приостановки чемпионата Беларуси в связи со вспышкой коронавируса в мире.
 
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