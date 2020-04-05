Власти обязали платить зарплату самоизолировавшимся, но не всем

the-village.me Если работник находится в стране, где есть коронавирус, в служебной командировке или на обучении по направлению работодателя (стажировка, семинар, конференция и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации), и не может оттуда выехать, срок служебной командировки продлевается до дня его прибытия в Беларусь включительно. За командированными работниками сохраняются место работы (службы) и должность служащего (профессия рабочего), а также возмещаются расходы в соответствии с законодательством для работников, направляемых в служебные командировки, пишет





Со дня продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь включительно, этим людям сохраняется заработная плата в размере не ниже двух третей установленных им тарифной ставки (тарифного оклада), должностного оклада, оклада. Такое же правило действует в отношении работников, которые вернулись из командировки, должны самоизолироваться и не могут выполнять свои должностные обязанности удаленно.





Это решение также распространяется на военнослужащих и сотрудников военизированных организаций, имеющих специальное звание.





Постановление вступило в силу после публикации и касается всех подобных ситуаций, возникших с 12 марта 2020 года.