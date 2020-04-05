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Лига чемпионов и Лига Европы должны быть завершены до 3 августа – президент УЕФА

05.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турниры должны быть доиграны.

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о вариантах завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"До 3 августа оба турнира должны быть завершены. Мы находимся в беспрецедентной ситуации, потому должны быть гибкими. Мы могли бы проводить матчи в те же дни, что и национальные чемпионаты, даже в одно время.  У нас есть разные варианты возобновления ЛЧ и ЛЕ в мае, июне, июле, даже есть вероятность, что оставшиеся матчи не будут сыграны вообще. Все зависит от правительств стран, позволят ли они завершить турниры.

Если они скажут, что футбольные матчи нельзя проводить – мы ничего не сможем сделать. К сентябрю или октябрю будет уже слишком поздно.  Мы могли бы использовать текущую схему розыгрыша или проводить один матч вместо двух на каждом этапе, жребием определять, кто будет играть дома, или вообще проводить матчи на нейтральных полях.  Также можем сыграть в финал восьми или финал четырех. Похоже, что все матчи будут проводиться без зрителей, но будут транслироваться", – сказал Чеферин в интервью каналу ZDF.

Напомним, изначально финалы ЛЧ и ЛЕ в Стамбуле и Гданьске должны были состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса в мире были перенесены на июнь.

Отметим, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы команды остановились на раунде 1/8 финала.

Украину в Лиге Европы представляет "Шахтер", который в первом матче обыграл в Германии "Вольфсбург" со счетом 2:1. Ответный матч должен был состояться 19 марта в Харькове.
 
 
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