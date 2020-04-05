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Форвард «Слуцка» Сердюк: «Я хочу играть. Думаю, наша безопасность в наших руках»
05.04.2020 14:10 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард «Слуцка»
«Я хочу играть, потому что теперь наш чемпионат один из немногих, который люди могут смотреть и получать удовольствие в этой сложной ситуации.
Я чувствую себя в безопасности благодаря мерам, принятым нашим клубом. У нас есть антисептики и маски, мы стараемся находиться дома весь день, кроме тренировок и матчей. Думаю, наша безопасность в наших руках», – сказал Сердюк.
На пятое апреля коронавирусом в Беларуси заразились 562 человека. Умерло – 8, выздоровели – 52 человека.
В чемпионате Беларуси изменился фаворит. Скорее сюда, пока кэфы окончательно не попадали!
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Форвард «Слуцка» Артем Сердюк считает, что чемпионат Беларуси стоит продолжать.
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