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Уокер вызывал проституток домой. «Ман Сити» может оштрафовать игрока

05.04.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер на прошлой неделе устроил вечеринку с двумя проститутками, сообщает The Sun.

Футболист с другом вызвали двух девушек во время карантина в арендованный дом за 8 000 фунтов. Примечательно, что накануне Уокер обратился к людям с призывом оставаться дома из-за коронавируса.

Мужчины заплатили двум девушкам 2 200 фунтов, которые приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи.

Уокер извинился за этот инцидент. «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания.

Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их».

«Манчестер Сити» также выпустил заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.

 
 
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер на прошлой неделе устроил вечеринку с двумя проститутками, сообщает The Sun.
 
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