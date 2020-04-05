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Уокер вызывал проституток домой. «Ман Сити» может оштрафовать игрока
05.04.2020 15:36 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
Футболист с другом вызвали двух девушек во время карантина в арендованный дом за 8 000 фунтов. Примечательно, что накануне Уокер обратился к людям с призывом оставаться дома из-за
Мужчины заплатили двум девушкам 2 200 фунтов, которые приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи.
Уокер извинился за этот инцидент. «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания.
Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их».
«Манчестер Сити» также выпустил заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер на прошлой неделе устроил вечеринку с двумя проститутками, сообщает The Sun.
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