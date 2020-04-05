Уокер вызывал проституток домой. «Ман Сити» может оштрафовать игрока

Источник материала: Tribuna.com

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер на прошлой неделе устроил вечеринку с двумя проститутками, сообщает The Sun.

Футболист с другом вызвали двух девушек во время карантина в арендованный дом за 8 000 фунтов. Примечательно, что накануне Уокер обратился к людям с призывом оставаться дома из-за коронавируса .

Мужчины заплатили двум девушкам 2 200 фунтов, которые приехали около 23:00 и уехали в два часа ночи.

Уокер извинился за этот инцидент. «Понимаю, что я профессиональный футболист и несу ответственность за то, что являюсь образцом для подражания.

Поэтому хочу извиниться перед семьей, друзьями, клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их».

«Манчестер Сити» также выпустил заявление, где выразил разочарование ситуацией и сообщил, что проведет внутреннее расследование. Футболиста могут оштрафовать.