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Резкий выпад легенды шахмат в адрес ФИДЕ: «Ими управляет Путин»
05.04.2020 16:36 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
56-летний бывший чемпион мира Гарри Каспаров обвинил шахматных боссов из ФИДЕ. Они отметают обвинения
Гарри Каспаров главенствовал в мировых шахматах с 1986 по 2005 год. И по сей день многие считают россиянина лучшим шахматистом всех времен.
Но и по окончании карьеры 56-летний Каспаров не ушел в тень. Он постоянно оказывается в центре внимания мировых СМИ, высказывая свои политические взгляды. Особенно часто Каспаров ругает Владимира Путина. Политику российского президента легенда шахмат не переваривает.
В 2018 году президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стал Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер при путинском режиме. После этого каспаровская критика лишь усилилась.
Недавно Каспаров выступил с новыми обвинениями. Он раскритиковал ФИДЕ за кандидатский турнир, состоявшийся вопреки серьезными предупреждениям.
«ФИДЕ ничего не решает. Они действуют по указке Путина, притворяясь, что никакого кризиса не существует», — сообщил Каспаров по электронной почте норвежскому изданию Aftenposten.
«Никакой демократии»
В итоге турнир остановили после седьмого тура (а всего их 14). Все это время на организаторов турнира изливались потоки критики, ведь другие мероприятия по всему миру были отложены из-за коронавируса.
Помимо прочего, внимание общественности привлекла фотография с церемонии открытия. В концертном зале собралось около 2 тысяч человек, хотя ФИДЕ уверяла, что к пандемии коронавируса относится всерьез. Планировалось, что победитель турнира встретится с Магнусом Карлсеном (Magnus Carlsen) в поединке за шахматную корону в конце этого года.
«Это решение продавил как раз Дворкович, это он сказал, что турнир будет сыгран, несмотря ни на что. Наконец, когда отрицать эпидемию не смог даже Путин, Дворкович пошел на попятный. Причем без всяких извинений», — говорит Каспаров.
Бывший лучший шахматист мира настаивает, что не занимается перекладыванием вины или политической пропагандой. Противоречия последних недель доказывают, что ФИДЕ управляет Путин, считает Каспаров.
«Речь идет об ответственности за собственные решения и за то, насколько прозрачно они принимаются. Пока в ФИДЕ заправляет путинская Россия, ничего этого не будет».
«Я 30 лет борюсь за права шахматистов, зачастую без особой поддержки. Никакой солидарности по-прежнему нет. Они по-прежнему беспомощны, никакой демократии в ФИДЕ нет. Ничего не изменится, если не лишить Дворковича кремлевских денег, благодаря которым он верховодит», — говорит Каспаров.
ФИДЕ отрицает обвинения
ФИДЕ критику Каспарова не признает и парировала подробным ответом.
«Каспаров — одна из крупнейших фигур в истории шахмат, его везде уважают. Но по окончании шахматной карьеры он стал политическим комментатором и активистом. Мы уважаем его выбор и мнение, но мы — спортивная федерация, и политические вопросы не комментируем», — говорит глава пресс-службы ФИДЕ Давид Льяда (David Llada).
Он считает, что Каспаров заблуждается, утверждая, что в ФИДЕ нет демократии.
«Наша федерация только что прошла всеобъемлющую реформу и стала еще более открытым и демократическим институтом в соответствии с критериями Международного олимпийского комитета», — убежден Льяда.
Тем не менее он признает, что ключевую роль в финансировании ФИДЕ играет Россия. Сегодня у федерации есть российские спонсоры, помимо компаний Coca-Cola, Total и Mercedes-Benz.
«У нас есть стратегическая цель — двигаться „дальше на запад", что касается турниров и источников дохода. Но Россия — один из важнейших рынков, и мы не можем от нее отвернуться», — отмечает Льяда.
Затяжной конфликт
Атле Грённ (Atle Grønn), шахматный обозреватель Aftenposten и профессор русского языка в университете Осло, говорит, что этот конфликт длится уже почти четыре десятилетия.
Всю свою карьеру Каспаров участвовал в политической жизни, но стал особенно активен, когда к власти в России пришел Путин.
«Когда Путин пришел к власти в конце 1990-х и устроил натиск на свободу слова и либеральные ценности, делом Каспарова стали уже не шахматы, а борьба против Путина», — объясняет Грённ.
Поскольку у нынешнего руководства ФИДЕ есть тесные связи в путинских кругах, Каспаров борется и с ним тоже. Турнир финансировался российской элитой, а значит, «одобрен» Путиным, отмечает Грённ.
Российская шахматная легенда сейчас живет в Нью-Йорке. Оставаться на родине Каспарову небезопасно.
«Каспарова уважают по всему миру, но в России он непопулярен», — заключает Грённ. Хотя тут надо уточнять, у кого именно непопулярен.
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56-летний бывший чемпион мира Гарри Каспаров обвинил шахматных боссов из ФИДЕ. Они отметают обвинения
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