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С 5 апреля отменяются поезда Минск — Москва и Брест — Санкт-Петербург
05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Курсирование поездов № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург отменяется с 5 апреля,
«В связи с уведомлением ОАО „РЖД“ на основании решения Роспотребнадзора с 5 апреля 2020 года временно отменяется курсирование следующих поездов: № 2/1 Минск — Москва, отправлением из Минска с 05.04.2020, из Москвы с 06.04.2020; № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург, отправлением из Бреста с 05.04.2020, из Санкт-Петербурга с 06.04.2020», —
5 апреля поезд № 52 проследует по маршруту Брест — Витебск.
Поезда №30/29 Калининград-Москва и №80/79 Калининград-Санкт-Петербург, следующие транзитом через Беларусь, также отменяются
Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денег будет производиться на основании проездных документов. Сроки возврата билетов не ограничены.
Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.
О возобновлении международного пассажирского железнодорожного сообщения будет объявлено дополнительно.
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Курсирование поездов № 2/1 Минск — Москва и № 52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург отменяется с 5 апреля, сообщил пресс-центр Белорусской железной дороги. «В...
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