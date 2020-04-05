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Назван ключевой симптом заражения коронавирусом

05.04.2020 16:46 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван ключевой симптом заражения коронавирусом

Главные симптомы коронавируса – это не только боль в горле, постоянный кашель и повышенная температура. Ключевой признак заражения COVID-19 – это потеря обоняния и вкуса, сообщается на сайте Королевского колледжа в Лондоне.

Специалисты колледжа провели исследование в ходе в период с 24 по 29 марта опросили с помощью специального приложения COVID Symptom Tracker 1702 пациента. 59% опрошенных сообщили о потере обоняния и вкуса.

По данным исследователей, это можно назвать ключевым симптомом, поскольку он встречался даже чаще, чем повышенная температура.

При этом сухой кашель, высокая температура тела и боль в горле остаются одними из основных признаков коронавируса. Также это заболевание может сопровождаться усталостью, желудочными расстройствами и потерей аппетита.

Добавим, что приложение COVID Symptom Tracker разработали эксперты Королевского колледжа совместно со специалистами Национальной службы здравоохранения Великобритании и исследовательского центра Biomedical, чтобы помочь ученым понять распространение и развитие COVID-19. К 31 марта 2020 года приложением пользовались уже более 1,8 миллиона пользователей в Великобритании, они ежедневно регистрировали свои симптомы.

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Главные симптомы коронавируса – это не только боль в горле, постоянный кашель и повышенная температура. Ключевой признак заражения COVID-19 – это потеря обоняния и...
 
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