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Медиков, которые помогают бороться с коронавирусом, будут страховать и материально поддерживать

05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков, которые помогают больным с коронавирусом.

 

Медиков, которые помогают бороться с коронавирусом, будут страховать и материально поддерживать

 

«Президент поручил, чтобы ФПБ определила свое место в сложившейся ситуации. И продумала, как поддержать и оказать помощь самым уязвимым категориям медиков, тем, кто на передовой, — отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Надо сказать, что поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Это помощь в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты — от масок и перчаток до защитных медицинских костюмов».

По словам председателя ФПБ, уже закуплено 14 тыс. таких костюмов, все они распределяются между регионами. Первая партия направлена в Витебскую инфекционную больницу.

«Вместе с тем сегодня необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. Профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам», — заключил Михаил Орда.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков, которые помогают больным с коронавирусом.     «Президент поручил,...
 
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