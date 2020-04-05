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Медиков, которые помогают бороться с коронавирусом, будут страховать и материально поддерживать
05.04.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Федерация профсоюзов Беларуси
«Президент поручил, чтобы ФПБ определила свое место в сложившейся ситуации. И продумала, как поддержать и оказать помощь самым уязвимым категориям медиков, тем, кто на передовой, — отметил председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — Надо сказать, что поддержку медицинским работникам профсоюзы начали оказывать еще в марте, когда в стране были зарегистрированы первые случаи заболевания коронавирусом. Это помощь в приобретении дезинфицирующих и обеззараживающих средств, средств индивидуальной защиты — от масок и перчаток до защитных медицинских костюмов».
По словам председателя ФПБ, уже закуплено 14 тыс. таких костюмов, все они распределяются между регионами. Первая партия направлена в Витебскую инфекционную больницу.
«Вместе с тем сегодня необходимо дополнительно помочь тем, кто непосредственно работает с больными COVID-19. Профсоюзами принято решение о страховании и материальной помощи таким медицинским работникам», — заключил Михаил Орда.
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Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков, которые помогают больным с коронавирусом. «Президент поручил,...
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