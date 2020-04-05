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Меган Маркл запретили видеться с матерью

05.04.2020 17:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл запретили видеться с матерью

Меган Маркл после переезда в США до сих пор не видела свою мать. Об этом пишет The Sun.

По данным источника, одной из целей переезда Маркл было желание жить рядом с матерью – 63-летней Дорией Рэгланд. Однако, хоть они и живут недалеко друг от друга, до сих пор еще не виделись.

Издание отмечает, что Маркл и ее супругу принц Гарри из-за пандемии коронавируса рекомендовали не общаться с матерью Меган, чтобы не подвергать ее риску.

Сами герцоги тоже придерживаются режима изоляции и находятся в своем доме в Лос-Анджелесе. С мамой Маркл общается по видеосвязи через интернет, однако она очень подавлена и расстроена, что не может лично зайти к ней в гости.

Сообщается также, что в ежедневных «онлайн-встречах» с бабушкой участвует также сын Гарри и Меган – малыш Арчи, пытаясь махать бабушке ручкой и приветствовать ее.

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Меган Маркл после переезда в США до сих пор не видела свою мать. Об этом пишет The Sun. По данным источника, одной из целей переезда Маркл было желание жить рядом с...
 
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