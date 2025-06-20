Композит или бетон? Выбираем идеальный бассейн для загородного дома

Источник материала: ProBusiness

«Оазис бодрости и удовольствия», «статусная деталь и украшение загородного дома» — конечно, бассейн в собственном доме строится для отдыха и ярких эмоций.

А что такое бассейн с практической, прагматичной точки зрения? В первую очередь это хорошая инвестиция в комфорт и здоровье владельцев. И не в последнюю в ликвидность загородного дома или туристического комплекса спортивного центра, отеля как объектов недвижимости. Какой вариант из разнообразия моделей, форм и конструкций выбрать Разбираемся в этом с экспертами в своем деле — «Белорусской Строительной Бассейновой Компанией» (ООО «Акваполис»).

В обзоре мы намерено обойдем вниманием надувные и каркасные бассейны — они хоть и дешевле, но это все же временные решения и не могут соревноваться по качеству, комфорту и долговечности со стационарными вариантами.





Композитные бассейны, made in Belarus

Не все композитные бассейны одинаково качественны — в их производстве много нюансов. Качество и долговечность сильно зависит от применяемых материалов и технологий работы конкретного производителя.

Эксперты в области бассейностроения — «Белорусская Строительная Бассейновая Компания» — утверждают, что их бассейны зарекомендовали себя с лучшей стороны. Всегда выдержаны сроки изготовления и поставки, безупречное качество, гарантийные обязательства и конкурентная цена.

На рынке сегодня представлены композитные бассейны и других производителей — российские, китайские, литовские, словацкие, например, но по соотношению цены и качества, по оценкам «Белорусской Строительной Бассейновой Компании», их продукция выигрывает. Производитель точно может поручиться за белорусские композитные бассейны.





Что такое композит?

Если в двух словах, это емкость, изготовленная методом послойного формования и состоящая из множества слоев полимера на основе полиэфирных смол и стекловолокна (в премиальных моделях — до 14 слоев).

Стенка чаши монолитная, без швов. Структура у нее многослойная, каждый слой выполняет определенные функции: защищает от внешних воздействий, обеспечивает гидроизоляцию, прочность и жесткость изделия. Кстати, по такой же технологии изготавливаются корпуса яхт, что является еще одним доказательством надежности композитных материалов. Не будучи уверенным в прочности судна, в открытое море не выходят.

Композитные бассейны расчитаны на долгие годы эксплуатации — гарантия на герметичность чаши до 25 лет. Внутренняя часть чаши бассейна имеет защитно-декоративное покрытие на основе эпоксидной смолы (гелькоут). Оно обеспечивает стойкость к ультрафиолетовым лучам, химическим реагентам, содержащихся в воде, механическим повреждениям. Гелькоут содержит красящий пигмент, а это значит, что можно выбирать цвет бассейна. У белорусского производителя представлены 5 цветов в палитрах STANDART и GRANIT.

У композитных бассейнов низкая теплопроводность, что препятствует быстрому охлаждению воды, а прикосновение к его поверхности оставляет приятное ощущение тепла. Опционально производитель может дополнительно утеплить чашу слоем ППУ снаружи. Он сохраняет тепло внутри бассейна и экономит средства на нагрев воды, придает дополнительную жесткость чаши.

При монтаже бассейна на участках с проблемной почвой применяется особый безусадочный слой, который наносят на нижнюю часть чаши. Он повышает прочность дна и не дает ему просесть в случае подвижек грунта. Этот слой так же обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Технологии производства композитных бассейнов позволяют то, что невозможно представить в каркасных и надувных: изготавливать модели со ступенями, сиденьями, лежаками, пологим берегом, мелководьем и так далее. Опасные же места можно сделать противоскользящими. Такое возможно и в бетонных бассейнах, однако в бетоне и плитке такие удобства стоят гораздо дороже.





Немного в стороне стоят композитные купели — это небольшие бассейны, предназначенные для релаксации и гидромассажа.

Идеальны для СПА-зон, банных комплексов и частных домов. Они компактны, обеспечивают быстрый нагрев воды, просты в монтаже и обслуживании.

Длина, ширина, глубина

В отличие от бетонных чаш, отливаемых непосредственно на участках, композитные бассейны доставляются автотранспортом и это ограничивает их габаритные размеры. Доставку бассейна на объект упрощает его небольшой вес — самый большой весит не более 1,2 тонн.

По габаритам, композитные бассейны можно условно разделить на большие, средние и малые. Глубина чаши в зависимости от модели может варьироваться — 1,2−1,8 м.

К первой категории относятся модели от 7 до 10 метров в длину и шириной 3,6−3,2 метра. По конфигурации это могут быть как прямоугольные чаши со ступенями и местами для сидения, так и изделия с плавными изгибами и закругленными краями. Глубина может быть как постоянной, так и переменной. Самые большие модели имеют длину 10 метров, а ширину 3,6 метров. Бассейн таких размеров точно не получится разметить в уже построенном здании, если его изначально не было в проекте. Также стоит продумать, как его переместить с платформы на участок, особенно в условиях плотной застройки.

К средней категории относятся модели длиною 5−6 метров и шириною 2,5−3 метра. Эти модели имеют постоянную глубину 1,3−1,5 метра, ступеньки по длинной или короткой стороне, сиденья для отдыха. На выбор — формы правильного прямоугольника или овальные чаши.

Малые бассейны — это модели лучше всего подходят для банных и спа-комплексов. Вариантов по форме несколько — круглые, овальные, прямоугольные и угловые. Различаются также изделия с переливом и без. Бассейн переливного типа смотрится очень эффектно: он всегда заполнен до краев независимо от количества пользователей. По всему периметру имеются удобные сиденья.

В «БСБК» — компании, лидирующей на белорусском рынке строительства бассейнов, отмечают — самый популярная в Беларуси модель это прямоугольная чаша 3×6 метров. Как самые большие, так и самые маленькие модели можно дополнить аэро- и гидромассажем, подсветкой.

Процесс установки выглядит достаточно просто. Надо выкопать котлован, засыпать щебнем, краном погрузить чашу, сделать обратную засыпку ПГС. Одно из главных преимуществ композитных бассейнов — строительство не растягивается на месяцы. Если все организовано правильно, работы занимают не больше 3−4 недель.





В бетонных бассейнах, как альтернативном варианте, также можно воплотить любые фантазии заказчика по длине, ширине, глубине и оснащению. Можно сделать встроенные ступени, гидромассажные зоны, противоток, участки с мелководьем и глубоководные зоны. Но за этим часто скрывается дорогой, сложный и трудоемкий процесс возведения. Например, чтобы предотвратить разрушение бетона под воздействием воды, чаша требует комплексной защиты как с внешней, так и с внутренней сторон. Добавьте к этому надежный фундамент и затраты на облицовку. Нужно выдерживать сроки для набора прочности бетона. Быстро, как в случае с композитными бассейнами, точно не получится — минимум пол года.

По итоговой стоимости композитный бассейн тоже выглядит выигрышно. Как объяснили эксперты «БСБК», которые проектируют разные виды бассейнов, бетонные чаши выбирают для спортивных комплексов и отелей — там, где предполагается большое количество пользователей и нужны размеры, превосходящие максимальные габариты композитных бассейнов. Отметим, что срок службы бетонного бассейна — 30−50 лет, при условии качественного строительства и своевременном ремонте. При нарушении технологии возможны трещины в чаше, протечки, отслоение отделки.

Где размещается оборудование композитного бассейна

Установить композитную чашу бассейна или отлить ее из бетона — это еще не все. Вода в ней должна как минимум постоянно очищаться, проходя через систему фильтрации. Без этого бассейн — просто емкость с водой, которая быстро зазеленеет.

Где же разместить вспомогательное оборудование? Для этого необходимо техническое помещение внутри здания или рядом с бассейном. В случае с уличными бассейнами удобно использовать приямки из композитных материалов. Это компактный герметичный резервуар, который заглубляется на небольшом расстоянии от бассейн и в котором размещают все необходимые коммуникации (насосы, фильтры, системы дезинфекции (хлоргенераторы, УФ-лампы), автоматика управления). Сверху приямок закрывается эстетичной и герметичной крышкой.





Укрытие для купальщиков

Эти конструкции не считаются обязательными, но значительно облегчают эксплуатацию бассейна: защищают от мусора и несанкционированного доступа, с их помощью можно значительно продлить купальный сезон, так как вода под куполом гораздо дольше сохраняет тепло.

Павильоны различаются по конструкции. Самая простая — стационарная, своего рода парник над бассейном. Но популярностью пользуются раздвижные (телескопические) павильоны, состоящие из нескольких секций, которые легко сдвигаются по рельсам. Преимущества очевидны: можно полностью открыть бассейн в жаркий день или закрыть в непогоду.

Форму и дизайн можно выбирать. Например, классический вариант с полукруглой крышей, прямоугольный или трапециевидный.