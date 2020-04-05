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Бывший премьер-министр Ливии умер из-за коронавируса

05.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль, которому диагностировали коронавирус, умер в Каире, сообщает египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".

Отмечается, что 67-летний политик страдал от проблем со здоровьем. В больнице он находился с 27 марта.

Джабриль был первым премьер-министром в Переходном национальном совете страны в 2011 году.
 
 
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Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль, которому диагностировали коронавирус, умер в Каире, сообщает египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
 
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