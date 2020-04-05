|
Бывший премьер-министр Ливии умер из-за коронавируса
05.04.2020 20:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль, которому диагностировали коронавирус, умер в Каире, сообщает египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
Отмечается, что 67-летний политик страдал от проблем со здоровьем. В больнице он находился с 27 марта.
Джабриль был первым премьер-министром в Переходном национальном совете страны в 2011 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший премьер-министр Ливии Махмуд Джабриль, которому диагностировали коронавирус, умер в Каире, сообщает египетский информационный портал "Аль-Яум ас-Сабиа".
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)