Трамп: американцам стоит приготовиться к самой трудной коронавирусной неделе

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп предупредил граждан, что предстоящая неделя станет для страны самой тяжелой в плане развития ситуации с коронавирусом, передает «Интерфакс» .



Фото: Flickr / The White House

В ходе своего традиционного брифинга президент США заявил, что в ближайшие дни страну ждет большое количество новых смертей.

В связи с этим Трамп заверил штаты, где самое тяжелое положение с COVID-19, что власти предоставят им медицинское оборудование и направят на помощь военных. В частности, в Нью-Йорк перебросят 1 тыс. военных, в том числе медиков и медсестер.

Он также анонсировал отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в город и штат Нью-Йорк. Сейчас на складах уже хранится 10 тыс. таких аппаратов, сказал Трамп.

Нью-Йорк, напомним, является эпицентром коронавируса в США: с 3 по 4 апреля там погибли сразу 600 человек.

Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы, Трамп предложил ослабить режим самоизоляции к Пасхе. По его словам, страна не создавалась для того, чтобы быть закрытой. «Мы должны снова открыть нашу страну. Мы не хотим это делать на протяжении месяцев, месяцев и месяцев», — сказал он.

Американский лидер также выступил против инициативы обязательного ношения масок всеми гражданами.

По данным на 4 апреля, в США было зафиксировано почти 8,5 тыс. смертей от COVID-19, большинство из них в штате Нью-Йорк. В этом штате более 113 тыс. заболевших — как во всей Италии, которая является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран.

Всего, по оценкам счетчика South China Morning Post, в США больше всего в мире — почти 309 тыс. заболевших на этот момент.