ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Трамп: американцам стоит приготовиться к самой трудной коронавирусной неделе

05.04.2020 19:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп предупредил граждан, что предстоящая неделя станет для страны самой тяжелой в плане развития ситуации с коронавирусом, передает «Интерфакс».


Фото: Flickr / The White House

В ходе своего традиционного брифинга президент США заявил, что в ближайшие дни страну ждет большое количество новых смертей.

В связи с этим Трамп заверил штаты, где самое тяжелое положение с COVID-19, что власти предоставят им медицинское оборудование и направят на помощь военных. В частности, в Нью-Йорк перебросят 1 тыс. военных, в том числе медиков и медсестер.

Он также анонсировал отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в город и штат Нью-Йорк. Сейчас на складах уже хранится 10 тыс. таких аппаратов, сказал Трамп.

Нью-Йорк, напомним, является эпицентром коронавируса в США: с 3 по 4 апреля там погибли сразу 600 человек.

Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы, Трамп предложил ослабить режим самоизоляции к Пасхе. По его словам, страна не создавалась для того, чтобы быть закрытой. «Мы должны снова открыть нашу страну. Мы не хотим это делать на протяжении месяцев, месяцев и месяцев», — сказал он.

Американский лидер также выступил против инициативы обязательного ношения масок всеми гражданами.

По данным на 4 апреля, в США было зафиксировано почти 8,5 тыс. смертей от COVID-19, большинство из них в штате Нью-Йорк. В этом штате более 113 тыс. заболевших — как во всей Италии, которая является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран.

Всего, по оценкам счетчика South China Morning Post, в США больше всего в мире — почти 309 тыс. заболевших на этот момент.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы, Трамп предложил ослабить режим самоизоляции к Пасхе.
 
Новости дня
Новости
 
Ясинский о коронавирусе: «Страх хуже болезни. Да, она серьезна, с ней нужно бороться, но это не значит, что нужно все бросить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика