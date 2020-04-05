Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси – 327 зрителей. Посещаемость уменьшилась на 70 процентов по сравнению со вторым туром

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость матчей 3-го тура чемпионата Беларуси составила 327 зрителей.

Посещаемость уменьшилась на 70 процентов по сравнению со вторым туром.

Больше всех зрителей собрал матч «Динамо» Брест – «Славия» (546). Худшая посещаемость зафиксирована в Брисове на игре «Смолевичи» – «Витебск» (100).

Средняя посещаемость чемпионата уменьшилась до 919 зрителей на игре. Это на 70 процентов меньше, чем в прошлом сезоне.

Отметим, что средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси-2019 составила 3273 зрителя.

Напомним, фанаты многих клубов отказались от посещения матчей чемпионата Беларуси из-за коронавируса. Клубы на проводят развлекательные мероприятия во время матчей.

Чемпионат Беларуси не боится коронавируса