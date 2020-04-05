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Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси – 327 зрителей. Посещаемость уменьшилась на 70 процентов по сравнению со вторым туром
05.04.2020 20:40 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Средняя посещаемость матчей 3-го тура чемпионата Беларуси составила 327 зрителей.
Посещаемость уменьшилась на 70 процентов по сравнению со вторым туром.
Больше всех зрителей собрал матч «Динамо» Брест – «Славия» (546). Худшая посещаемость зафиксирована в Брисове на игре «Смолевичи» – «Витебск» (100).
Средняя посещаемость чемпионата уменьшилась до 919 зрителей на игре. Это на 70 процентов меньше, чем в прошлом сезоне.
Отметим, что средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси-2019 составила 3273 зрителя.
Напомним, фанаты многих клубов отказались от посещения матчей чемпионата Беларуси из-за коронавируса. Клубы на проводят развлекательные мероприятия во время матчей.
Чемпионат Беларуси не боится коронавируса
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Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси – 327 зрителей. Посещаемость уменьшилась на 70 процентов по сравнению со вторым туром
Средняя посещаемость матчей 3-го тура чемпионата Беларуси составила 327 зрителей.
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