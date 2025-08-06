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Как проверить российского контрагента за 30 минут
06.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Если вы начинаете вести бизнес с россиянами, сначала нужно узнать, как у них обстоят дела и как их видит государство. Проверить российскую компанию или предпринимателя можно самостоятельно и бесплатно. Максим Козлов, адвокат из РФ, аттестованный юрист в Республике Беларусь, поделился с «Про бизнес» способами и сервисами по проверке российсских контрагентов.
Шаг 1. Получите ИНН или ОГРН контрагента
Что делаем. Просим у партнера ИНН или ОГРН/ОГРНИП. ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика, ОГРН — основной государственный регистрационный номер. ОГРНИП — основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.
Шаг 2. Сервис «Прозрачный бизнес» ФНС РФ
Что
По индивидуальным предпринимателям информации меньше, нет сведений о его адресе, доходах и расходах и долгах по налогам. Тут же можно бесплатно получить выписку из российского реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подписанную налоговым органом.
Шаг 3. Картотека арбитражных дел
Что
Пример. Заказчик проверил будущего перевозчика и обнаружил 14 исков к нему в 2024 г. на общую сумму $ 63 000. Договор не заключили, избежав задержек поставки.
Шаг 4. Федресурс
Что
Пример. Федресурс опубликовал сообщение о введении наблюдения в ООО. На следующий день клиент ООО приостановил оплату по сделке и сохранил $ 24 500.
Шаг 5. Реестр исполнительных производств ФССП
Что
Если сумма долгов превышает 50 % годового оборота компании — высокий риск неплатежей.
Пример. На июль 2025 г. у ООО было открыто 27 исполнительных производств на $ 80 000, при годовом обороте $ 150 000. Поставщик отказался от аванса и перешел на постоплату.
Шаг 6. Мониторинг после заключения договора
Что делать. Сохраняем ссылки и раз в месяц повторяем проверку шагов з пунктов 2‑5. Настраиваем бесплатные уведомления в Федресурсе. Часто проблемы выявляются уже после первой поставки — мониторинг позволяет вовремя приостановить отгрузку.
Пример. Поставщик вел мониторинг и получил уведомление о введении процедуры наблюдения у покупателя — успел вернуть неотгруженный товар и избежал убытков.
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Если вы начинаете вести бизнес с россиянами, сначала нужно узнать, как у них обстоят дела и как их видит государство. Проверить российскую компанию или...
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