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Как проверить российского контрагента за 30 минут

06.08.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Если вы начинаете вести бизнес с россиянами, сначала нужно узнать, как у них обстоят дела и как их видит государство. Проверить российскую компанию или предпринимателя можно самостоятельно и бесплатно. Максим Козлов, адвокат из РФ, аттестованный юрист в Республике Беларусь, поделился с «Про бизнес» способами и сервисами по проверке российсских контрагентов.

Максим Козлов
Адвокат из  Российской Федерации, аттестованный юрист в  Республике Беларусь

Шаг 1. Получите ИНН или ОГРН контрагента

Что делаем. Просим у партнера ИНН или ОГРН/ОГРНИП. ИНН — индивидуальный номер налогоплательщика, ОГРН — основной государственный регистрационный номер. ОГРНИП — основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя.

Шаг 2. Сервис «Прозрачный бизнес» ФНС РФ

Что смотрим:

  • действующая организация или нет;
  • когда создана;
  • есть ли публикации в «Вестнике государственной регистрации» о ликвидации или реорганизации этого юридического лица;
  • адрес организации и какие еще организации зарегистрированы по этому адресу;
  • какой уставной капитал;
  • кто директор и в каких организациях он еще директор;
  • сведения об участниках организации и в каких еще организациях они участники;
  • есть ли долги по налогам, пеням и штрафам;
  • представляет ли организация налоговую отчетность;
  • какие специальные налоговые режими применяет;
  • есть ли налоговые правонарушения;
  • сколько работников в организации;
  • сколько организация платит налогов и сборов, сумма ее доходов и расходов за последние три года.

По индивидуальным предпринимателям информации меньше, нет сведений о его адресе, доходах и расходах и долгах по налогам. Тут же можно бесплатно получить выписку из российского реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подписанную налоговым органом.

Важно. Обязательно получайте выписку из реестра. В ней не должно быть записей о недостоверности сведений об адресе, директоре или учредителе организации (такие организации могут быть исключены из реестра налоговым органом в административном порядке).

Пример. Организация заключила договор с ООО из РФ, у которой был недостоверный адрес и ее исключили из реестра после получения аванса по договору.


Шаг 3. Картотека арбитражных дел

Что ищем: когда, с кем и о чем судился ваш контрагент. Там же без купюр выкладываются тексты судебных актов, принятых по делам. Множественные иски о взыскании задолженности или неисполнении договоров сигнализируют о платежных проблемах. Также будут показательны споры поставщика со своими покупателями или подрядчика с заказчиками.

Пример. Заказчик проверил будущего перевозчика и обнаружил 14 исков к нему в 2024 г. на общую сумму $ 63 000. Договор не заключили, избежав задержек поставки.

Шаг 4. Федресурс

Что проверяем: сообщения о намерении ликвидации, введении наблюдения, банкротстве, изменении руководства и крупных сделок. Федресурс обновляется быстрее, чем ЕГРЮЛ.

Пример. Федресурс опубликовал сообщение о введении наблюдения в ООО. На следующий день клиент ООО приостановил оплату по сделке и сохранил $ 24 500.


Шаг 5. Реестр исполнительных производств ФССП

Что смотрим: принудительным взысканием долгов в России занимается Федеральная служба судебных приставов (ФССП). На сайте службы можно узнать информацию об исполнительных производствах, возбужденных в отношении организации. Чтобы узнать про долги физического лица — нужно указать ФИО и дату его рождения.

Если сумма долгов превышает 50 % годового оборота компании — высокий риск неплатежей.

Пример. На июль 2025 г. у ООО было открыто 27 исполнительных производств на $ 80 000, при годовом обороте $ 150 000. Поставщик отказался от аванса и перешел на постоплату.

Шаг 6. Мониторинг после заключения договора

Что делать. Сохраняем ссылки и раз в месяц повторяем проверку шагов з пунктов 2‑5. Настраиваем бесплатные уведомления в Федресурсе. Часто проблемы выявляются уже после первой поставки — мониторинг позволяет вовремя приостановить отгрузку.

Пример. Поставщик вел мониторинг и получил уведомление о введении процедуры наблюдения у покупателя — успел вернуть неотгруженный товар и избежал убытков.

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Если вы начинаете вести бизнес с россиянами, сначала нужно узнать, как у них обстоят дела и как их видит государство. Проверить российскую компанию или...
 
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